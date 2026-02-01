Logo
Large banner

Мина испратила Каспера у Америку

Извор:

Телеграф

01.02.2026

15:03

Коментари:

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Фото: Printscreen/Pink

Пјевачица Мина Костић испраћа данас свог дечка Манета Ћурувију Каспера у Америку.

Она је вукла кофере док је Мане носио кафу.

Александар Д.

Хроника

Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''

Пар се камуфлирао наочарама али су били расположени те су застали кратко и попричали са нашом екипом.

- Идем негдје гдје ћу се брзо вратити. Не пада нам тешко зато што је то нешто што тренутно тако мора бити све нам пада лако знамо шта желимо. Враћам се брзо.

Мина је Касперу причала да ће јој недостајати, а потом је било и питања о томе да ли је све понио од неопходне документације. Пар се загрлио и пољубио показавши да ће им растанак тешко пасти.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: То није наша брига

Њих су посматрали пролазници који су се задесили на аеродрому и били су права атракција.

Подсјетимо, Мина и Каспер су говорили о његовом послу и љубави.

- Драги моји, иза мене је један од најљепших и најтежих периода у животу. Доживјела сам да због своје љубави на дневном нивоу читам на хиљаде коментара, гледам бројне имитације, подсмијавања, ругања… Има ту духовитих људи, који су и мене насмијали, а има и оних који су ме повређивали.

Подијели:

Тагови:

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Евро паре новац

Свијет

Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

8 ч

0
Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани

Свијет

Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани

9 ч

0
Од 1. фебруара скупља струја у Српској

Економија

Од 1. фебруара скупља струја у Српској

9 ч

1
Кажу да овим знаковима хороскопа до 15. фебруара стиже киша новца

Занимљивости

Кажу да овим знаковима хороскопа до 15. фебруара стиже киша новца

9 ч

0

Више из рубрике

Умрла унука Снуп Дога

Сцена

Умрла унука Снуп Дога

14 ч

0
Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

Сцена

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

1 д

0
Бојана Бањац, позната Српкиња која се спомиње у Епстајновим фајловима

Сцена

Гдје је данас Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у Епстајновим документима

1 д

2
Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета

Сцена

Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner