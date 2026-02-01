Мина испратила Каспера у Америку

Извор:
Телеграф
01.02.2026
15:03
Коментари:0
Пјевачица Мина Костић испраћа данас свог дечка Манета Ћурувију Каспера у Америку.
Она је вукла кофере док је Мане носио кафу.
Хроника
Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''
Пар се камуфлирао наочарама али су били расположени те су застали кратко и попричали са нашом екипом.
- Идем негдје гдје ћу се брзо вратити. Не пада нам тешко зато што је то нешто што тренутно тако мора бити све нам пада лако знамо шта желимо. Враћам се брзо.
Мина је Касперу причала да ће јој недостајати, а потом је било и питања о томе да ли је све понио од неопходне документације. Пар се загрлио и пољубио показавши да ће им растанак тешко пасти.
Свијет
Лавров: То није наша брига
Њих су посматрали пролазници који су се задесили на аеродрому и били су права атракција.
Подсјетимо, Мина и Каспер су говорили о његовом послу и љубави.
- Драги моји, иза мене је један од најљепших и најтежих периода у животу. Доживјела сам да због своје љубави на дневном нивоу читам на хиљаде коментара, гледам бројне имитације, подсмијавања, ругања… Има ту духовитих људи, који су и мене насмијали, а има и оних који су ме повређивали.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму