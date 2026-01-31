Logo
Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета

31.01.2026

17:36

Прије 10 година, тачније 2016. у периоду када је Александра Пријовић започела везу са Филипом Живојиновићем, у јавности су се појавиле изјаве њеног д‌једе које су привукле велику пажњу медија.

Он је тада изнио низ тврдњи о пјевачицином приватном животу које до тог тренутка нису биле познате јавности, а које су касније изазвале бројне коментаре. Ипак, Александра и њена мајка Борка убрзо су демантовале те наводе, истичући да они не одговарају истини.

Пјевачица је касније отворено говорила о томе колико јој је цијели тај период био тежак, наглашавајући да јој је посебно тешко пало то што није могла да претпостави да ће члан породице износити детаље њеног приватног живота у јавности.

У жељи да објасни околности, Александра Пријовић је тада говорила и о здравственом стању свог д‌једа, наглашавајући да његове изјаве нису биле свјесне намјере да је повреде.

– Мој д‌јед говори неповезане ствари, данас каже нешто, а сутра не зна шта је рекао. Човјек има више од 70 година, једну ногу су му одсјекли, другу му хвата гангрена. Иако су му одсјекли ногу, и даље пије–рекла је пјевачица тада и додала:

– Д‌јед је имао мождани удар, и све што прича је посљедица тога. Моја мама живи са њим у Белом Манастиру, није истина да је отишла у Беч, нити је истина да је Брена била у нашој кући. Можда би он волио да је тако – истакла је Прија 2016. године.

Пјевачица се тада осврнула и на наводе о свом поријеклу, истичући да о тој теми говори са поносом и без задршке:

– Д‌јед ми је Ром, а бака није. Филип и Брена то знају и не смета им. Поносна сам на своје порекло, мислим да не бих пјевала овако да немам те крви– признала је она тада.

Александра Пријовић

Пјевачица

