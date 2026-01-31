Logo
Гоца Тржан о потомству: "Размишљали смо о усвајању"

31.01.2026

15:23

Гоца Тржан о потомству: "Размишљали смо о усвајању"

Пјевачица Гоца Тржан већ деценију је у браку са 15 година млађим Рашом Новаковићем, а никада није крила колико се са својим супругом борила за потомство. Послије треће вантјелесне оплодње Гоца је подвукла црту, а сада је открила због чега нису усвојили дијете.

"Кад се одлучите да више не можете обавите искрен разговор са својим партнером да ли сте и даље пар или нисте и онај други има право да каже, види, ја желим ово по сваку цијену и да ви кажете, тешко је, али да му кажете управу си, довиђења. То је много тешко, звучи лако кад ја то овако кажем, али није лако донијети ту одлуку и није лако обавити тај разговор", истакла је Гоца и осврнула се на чињеницу да постоји шанса да се Раша предомисли и пожели да се оствари као биолошки отац, јер је њеној ћерки Лени већ очинска фигура.

"Наравно, то задовољи твоју искрену потребу за неким емотивно, али ти увијек остане страх, па шта ако се предомисли. Немам страх, али он увијек има право да се предомисли, не бих се никада љутила да се предомисли, зато што, то је једини проблем у разлици у годинама, ништа друго", рекла је она.

Џефри Епстајн

Свијет

Гоца Тржан открила је да су након неуспјелих ВТО размишљали и о сурогат мајчинству.

"Не знам да ли бих, размишљали смо и о томе. Жена која је то спремна да уради за неког другог веома је племенита, колико год да то кошта нема пара које то могу да плате. За многе парове и многе жене не постоји друга опција осим усвајања", навела је она.

Размишљали и о усвајању

Гоца Тржан по први пут је открила да су она и Раша дуго размишљали о усвајању, као и зашто су се одлучили да дијете ипак не усвоје.

"Нажалост ми смо сада у годинама у којима нам закон не дозвољава, због старосне границе, али да, размишљали смо о усвајању. Ти све вријеме очекујеш чудо, до посљедњег тренутка, и зато не улазиш у процедуре у које смо можда раније могли да се упустимо", рекла је Гоца у подкасту "Животна прича", преноси Курир.

