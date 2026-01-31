Роби Вилијамс: Опијао сам се док не бих изгубио свијест

31.01.2026
Роби Вилијамс осврнуо се на једно од најмрачнијих раздобља свог живота, из времена када је са групом Таке That био на врхунцу славе.
У документарцу "Таке That", који је премијерно приказан у уторак, 27. јануара, присјетио се борбе са депресијом и зависношћу од алкохола средином деведесетих година, што је на крају довело до његовог одласка из бенда.
Главни пјевач бенда, Гери Барлоу, у документарцу је признао да му је и данас "неугодно" што није примијетио да су "ствари са Вилијамсом измакле контроли".
"Нико се није освртао да види како су други. Само смо ишли напријед", рекао је.
Хауард Доналд присјетио се промјене у Вилијамсовом понашању, наводећи да је на бини дјеловао превише енергично.
"Скакао је по бини широм отворених очију и са огромном енергијом. Дјеловао је као да је под нечим", рекао је, преноси Б92.
Џејсон Оринџ додао је да је Вилијамс постајао "све бунтовнији и ратоборнији" те да је дјеловало као да губи интересовање за бенд.
Вилијамс је отворено говорио о томе колико му је било тешко.
"Био сам страшно депресиван. Враћао бих се у хотелску собу, попио боцу вотке и опијао се док не бих изгубио свијест", рекао је.
Додао је да је у том периоду био и физички и психички сломљен.
"Имао сам 19, 20 година и био сам озбиљно зависан од алкохола. То је био најгори период мог алкохолизма", навео је.
Присјетио се и да није могао ни да започне дан, "а да вјероватно не попије боцу вотке", те да је на пробе долазио мамуран и потпуно неспособан да функционише.
Све је кулминирало састанком на којем је одлучио да напусти бенд.
"Нешто ми је једноставно пукло у глави", рекао је.
Његова јавна борба са зависношћу и менталним здрављем довела је до тензија које су резултирале одласком из Таке That 1996. године.
У бенд се вратио 2010. године након помирења са колегама, али га је поново напустио већ 2011. како би се посветио соло каријери.
Документарац "Таке That" доступан је на Netflixu.
