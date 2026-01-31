Популарни фолкер све што има преписао супрузи

31.01.2026
13:50
Коментари:2
Фолкер Шериф Коњевић током своје музичке каријере стекао је велико богатство, а како је открио све што има преписао је супрузи.
Он данас поседује луксузну вилу на Илиџи захваљујући дугогодишњем раду и улагањима.
"Ја сам ово часно зарадио и за ово сам се цијелог живота борио. Ја сам човјек домаћин, волим да ми је лијепо, чисто и пријатно. Пуно радим и онда дом мора да ми буде такав", признао је он у једној емисији.
Пјевач је тада говорио и о својој првој некретнини. Како је открио у томе му је помогла једна његова пјесма.
"Зарадио сам много новца због пјесме 'Бијела вјенчаница' која је продата у око 850 хиљада тиража. То је мени било несхватљиво. Али ето, кроз тај успјех сам добио и финансије па купио стан и ауто", истакао је Шериф у емисији.
Иначе, он је једном приликом причао да дане с високим љетним температурама најрадије проводи у дворишту, у ком има и огроман базен, а недавно је изградио и СПА зону. Цијела вила је у мермеру, а у дворишту се налази и љетниковац са фонтаном.
Пјевач је раније проговорио и о томе да је све што је имао преписао жени.
"Ја своју жену волим највише на свијету. Све што имам оставио сам њој. Увијек говоримо о неким материјалним стварима, а ја све што сам стекао у животу њој сам преписао. Она је то заслужила", рекао је Шериф, преноси Телеграф.
