Откривено шта Алкараз пије послије меча: Срби тако лијече мамурлук

Бивша аустријска тенисерка, а сада телевизијска презентерка на "Еуроспорту“ Барбара Шет (49) открила је да први рекет свијета Карлос Алкараз (22) користи посебан напитак како би убрзао опоравак организма послије исцрпљујућих мечева.
Шпански ас јуче је у полуфиналу Аустралијан опена, послије маратонске борбе која је трајала пет и по сати, успио да савлада Александра Зверева резултатом 3:2 у сетовима и избори пласман у велико финале, гдје га у недјељу од 9.30 часова по средњоевропском времену чека дуел са Новаком Ђоковићем.
Током исцрпљујућег окршаја са Зверевом, најбоље рангирани тенисер на свјетској АТП листи се видно мучио, имао је проблема са бутним мишићем, мучнином и општим падом енергије, а управо након меча откривено је да у таквим ситуацијама посеже за необичним средством за опоравак, такозваним "тајним напитком“.
Ријеч је о соку од киселих краставаца, који, иако звучи необично и помало непривлачно, према ријечима стручњака и спортиста може да помогне код грчева и бржег опоравка мишића послије великих физичких напора.
"Он пије сок од киселих краставаца, то му помаже да се мишићи брже опораве", кратко је објаснила Барбара Шет у програму "Еуроспорта".
Сок од киселих краставаца иначе је веома популаран код спортиста за ублажавање грчева због електролита (натријум, калијум) и сирћета које брзо зауставља нерве, а може се користити и за регулацију шећера у крви, здравље цријева (ако је ферментисан) и као извор антиоксиданата.
И сам Алкараз је након пласмана у финале истакао да га чека тежак задатак у завршници турнира, али да ће учинити све како би се што боље опоравио и спреман дочекао борбу за трофеј.
"Меч је био изузетно напоран, трајао је пет сати и то оставља посљедице. Мораћемо да прилагодимо тренинге и смањимо интензитет како бих се опоравио. Невјероватно је како се дуел окренуо у моју корист и пресрећан сам због побједе. Сада ми је фокус на финалу, биће то огроман изазов. Даћу максимум да будем спреман и да покушам да освојим титулу", поручио је Алкараз.
У нашем народу сок од киселих краставаца често се користи као лијек за мамурлук.
Генерацијама се преноси да је најбољи начин рјешавања мамурлука, посегнути за соком од краставаца чим се вратите из изласка. Многи су пробавали па док се неки куну да им је сок од краставаца излијечио мамурлук, други се жале на појачану жгаравицу.
Ипак, одговор стручњака је да сок од киселих краставаца и није рјешење за мамурлук.
“Садржи и натријум и калијум, два важна електролита која се могу потрошити након што попијемо коју чашицу више”, каже доктор Абисол Олуладе, специјалиста породичне медицине са сједиштем у Сан Дијегу.
То не значи да пијење сока од киселих крастава у нади да ће допунити те електролите заправо завршава посао и магично нам отклања мамурлук.
“У основи нема значајних доказа да ће повећани унос електролита довести до бржег опоравка од мамурлука”, објашњава Олуладе.
Истиче да би посезање за течностима богатим електролитима након ноћи пијења могло мало ублажити мамурлук, али не због тих електролита него зато што тако добијате хидратацију организма.
