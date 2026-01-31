Златно млијеко прави се брзо, а чува срце, чисти јетру и јача имунитет

31.01.2026
Златно млијеко има само неколико састојака, а жуто-златну боју даје зачин куркума. Вјерује се да је овај напитак одличан за јачање имунитета, али и помаже код многих других тегоба.
Ово млијеко се у Индији пије вијековима, а користи се за лијечење пробавних тегоба, као и грипа и прехладе.
Припрема златног млијека је заиста кратка и једноставна. Неопходно је загријати кравље или било које друго млијеко и додати му друге зачине. Све измијешати, сачекати да прокључа, па смањити ватру и динстати смјесу још десетак минута. Када осјетите мирис зачина, пиће је спремно.
Најбоље је прво проциједити у шољу и сачекати да се мало охлади. Златно млијеко се може чувати у фрижидеру до пет дана.
125 ml млијека,
кашика куркуме,
пола кашичице ђумбира у праху,
пола кашичице цимета,
мало бибера
кашичица меда
Постоји неколико разлога зашто се ово млијеко користи од давнина у различитим културама. Његове бројне предности могу се приписати куркуми, која има снажан антиоксидативни ефекат. Такође садржи протеине, магнезијум, калијум и калцијум, а ево и неких од најважнијих предности златног млијека:
Сви састојци пића имају снажан антиинфламаторни ефекат. Они такође могу смањити бол у зглобовима узрокован стањима као што су остеоартритис и реуматоидни артритис.
Због куркумина, главног састојка куркуме, златно млијеко може побољшати расположење и смањити симптоме депресије. Поред тога, куркумин побољшава памћење, а када се узима у великим количинама може смањити ризик од деменције или Алцхајмерове болести.
У Индији се златно млијеко користи као лек за разне болести, прехладу или грип. Такође је познато да јача имунитет. За то је заслужна и куркума, као и цимет који спречава развој бактерија, као и ђумбир који се такође користи за разне инфекције.
Ђумбир утиче на варење стимулишући га на рад, а куркума позитивно утиче и на варење.
Због цимета и ђумбира, златно млијеко може да утиче на снижавање крвног притиска. Такође смањује ризик од срчаног удара.
Млијеко садржи калцијум и витамин Д, за које се зна да позитивно утичу на развој и здравље костију.
Међутим, иако ови састојци заиста имају добар ефекат на тијело, потребно је урадити додатна истраживања како би се ове предности поткријепиле доказима.
Ако се узима у превеликим количинама, златно млијеко може изазвати проблеме са цријевима, болове у стомаку или грчеве. Ово се дешава због конзумирања превише куркуме, посебно куркумина. Међутим, ако се попије једна шоља млијека дневно, човјек неће имати проблема.
Дакле, златно млијеко се у Индији узима од давнина, а користи се за разне болести, али и за јачање имунитета и костију. Припрема је једноставна и са неколико састојака свако може да је направи код куће. Иако има бројне предности, важно је не претјерати са дневним дозама како бисте избјегли проблеме са варењем, преноси Крстарица.
