Logo
Large banner

Златно млијеко прави се брзо, а чува срце, чисти јетру и јача имунитет

31.01.2026

12:59

Коментари:

0
Златно млијеко прави се брзо, а чува срце, чисти јетру и јача имунитет
Фото: pexels

Златно млијеко има само неколико састојака, а жуто-златну боју даје зачин куркума. Вјерује се да је овај напитак одличан за јачање имунитета, али и помаже код многих других тегоба.

Шта треба да знате:

Вјерује се да је овај напитак одличан за јачање имунитета.

Припрема златног млијека је заиста кратка и једноставна.

Његове бројне предности могу се приписати куркуми.

У Индији се златно млијеко користи као лек за разне болести.

Ако се узима у превеликим количинама, може изазвати проблеме.

Ово млијеко се у Индији пије вијековима, а користи се за лијечење пробавних тегоба, као и грипа и прехладе.

Како се прави златно млијеко?

Припрема златног млијека је заиста кратка и једноставна. Неопходно је загријати кравље или било које друго млијеко и додати му друге зачине. Све измијешати, сачекати да прокључа, па смањити ватру и динстати смјесу још десетак минута. Када осјетите мирис зачина, пиће је спремно.

Најбоље је прво проциједити у шољу и сачекати да се мало охлади. Златно млијеко се може чувати у фрижидеру до пет дана.

Тачни састојци и мјере:

125 ml млијека,

кашика куркуме,

пола кашичице ђумбира у праху,

пола кашичице цимета,

мало бибера

кашичица меда

Зашто је златно млијеко добро?

Постоји неколико разлога зашто се ово млијеко користи од давнина у различитим културама. Његове бројне предности могу се приписати куркуми, која има снажан антиоксидативни ефекат. Такође садржи протеине, магнезијум, калијум и калцијум, а ево и неких од најважнијих предности златног млијека:

1. Смањује упале и болове у зглобовима

Сви састојци пића имају снажан антиинфламаторни ефекат. Они такође могу смањити бол у зглобовима узрокован стањима као што су остеоартритис и реуматоидни артритис.

2. Побољшава расположење

Због куркумина, главног састојка куркуме, златно млијеко може побољшати расположење и смањити симптоме депресије. Поред тога, куркумин побољшава памћење, а када се узима у великим количинама може смањити ризик од деменције или Алцхајмерове болести.

3. Има антибактеријска, антивирусна и антифунгална својства

У Индији се златно млијеко користи као лек за разне болести, прехладу или грип. Такође је познато да јача имунитет. За то је заслужна и куркума, као и цимет који спречава развој бактерија, као и ђумбир који се такође користи за разне инфекције.

4. Добро је за варење

Ђумбир утиче на варење стимулишући га на рад, а куркума позитивно утиче и на варење.

5. Смањује висок крвни притисак

Због цимета и ђумбира, златно млијеко може да утиче на снижавање крвног притиска. Такође смањује ризик од срчаног удара.

6. Побољшава здравље костију

Млијеко садржи калцијум и витамин Д, за које се зна да позитивно утичу на развој и здравље костију.

Међутим, иако ови састојци заиста имају добар ефекат на тијело, потребно је урадити додатна истраживања како би се ове предности поткријепиле доказима.

Да ли златно млијеко има нежељене ефекте?

Ако се узима у превеликим количинама, златно млијеко може изазвати проблеме са цријевима, болове у стомаку или грчеве. Ово се дешава због конзумирања превише куркуме, посебно куркумина. Међутим, ако се попије једна шоља млијека дневно, човјек неће имати проблема.

Дакле, златно млијеко се у Индији узима од давнина, а користи се за разне болести, али и за јачање имунитета и костију. Припрема је једноставна и са неколико састојака свако може да је направи код куће. Иако има бројне предности, важно је не претјерати са дневним дозама како бисте избјегли проблеме са варењем, преноси Крстарица.

Подијели:

Таг:

Млијеко

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Опака болест "коси" Британце

Здравље

Опака болест "коси" Британце

13 ч

0
Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Здравље

Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

14 ч

0
Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

Здравље

Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

14 ч

0
Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Здравље

Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner