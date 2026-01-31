Logo
Слушајте своје тијело: Мало љенчарења може да спаси срце

Љепота и здравље

31.01.2026

14:32

Nesanica telefon krevet
Фото: cottonbro studio/Pexels

У времену када нам се чини да је продуктивност апсолутни приоритет, чак и свијет велнеса често је намеће као рјешење за све проблеме – буђење у рану зору, јутарњи тренинг и активности којима попуњавамо слободно вријеме нуде се као добар рецепт.

Ипак, реалност је често другачија. Одмор, флексибилност и дистанца од строгих правила за многе су боља опција од ригидног придржавања рутине и распореда. То потврђује и наука – истраживања која су се бавила здрављем срца и кардиоваскуларног система показала су да одмор и мало љенчарења могу бити баш оно што је нашем организму потребно.

Када је здравље срца у питању, постоје смјернице којих би сви требало да се придржавамо како бисмо обезбиједили дуг и здрав живот – редовно кретање, избјегавање масне и слане хране, алкохола и цигарета, као и претјерано сједилачког начина живота, најбољи су рецепт за здраво срце. Ипак, постоје и одређене "лијене" навике које би могле да смање ризик од развоја срчаних болести. Ево о чему је ријеч.

Дуже спавање викендом? Може!

Иако већина нас воли да дуже спава када год је то могуће, често се препоручује да се ипак држимо распореда спавања који имамо током радне недјеље. У томе има истине – дуже спавање викендом може пореметити ритам сна, али нова истраживања показују да има и одређене предности.

Истраживање представљено прошле године на Европском конгресу кардиолога показало је да дуже спавање викендом може значајно да смањи ризик од срчаних болести. Студија је трајала 14 година и обухватила више од 90.000 одраслих особа из базе података УК Биобанк, а спровели су је кардиоваскуларни научници из пекиншке болнице Фувај.

Резултати су показали да су испитаници који су викендом надокнађивали изгубљене сате сна имали чак 19 одсто мањи ризик од развоја болести срца у поређењу са онима који су задржавали недовољну, али уједначену рутину спавања.

Како ово уклопити у своју рутину, а да не пореметимо циркадијални ритам? Кључ је у томе да, иако себи дозволимо неколико сати сна више, не одлажемо превише одлазак на спавање. Ако иначе лежете у 23 часа, покушајте да и викендом заспите не много касније, али немојте да навијате аларм за сљедеће јутро и дозволите свом организму неколико додатних сати сна.

Један "lazy day" недјељно

Не треба осјећати грижу савјести због дана одмора – управо супротно, истраживања показују да један "lazy day" недјељно може да снизи крвни притисак, ублажи анксиозност и побољша расположење и опште благостање.

У времену хиперпродуктивности често одмор повезујемо са лењошћу и непродуктивношћу, али прави "lazy day" заправо значи свесни одмак од обавеза и дигиталне ужурбаности. Иако "лијени" дан не смањује директно ризик од срчаних болести, према истраживањима Америчког удружења за срце, редовни периоди одмора могу да смање хипертензију и ризик од кардиоваскуларних обољења.

Студије о годишњим одморима додатно показују да досљедан одмор смањује ниво стреса и ризик од метаболичког синдрома и до 25 одсто.

"Понекад је најпродуктивнији избор одмор. Ми смо људска бића, а не људски радници", рекао је британски биохакер Тим Греј за портал Трилл. Иако овај "лијени" дан не проводимо у провјеравању мејлова, рјешавању заосталих обавеза и планирању наредне радне недјеље, кључ је да то буде активан одмор.

Искористите га да се наспавате, опустите и, на примјер, прошетате у природи.

lijenost

odmor

