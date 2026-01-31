Слушајте своје тијело: Мало љенчарења може да спаси срце

Извор:
Љепота и здравље
31.01.2026
14:32
Коментари:0
У времену када нам се чини да је продуктивност апсолутни приоритет, чак и свијет велнеса често је намеће као рјешење за све проблеме – буђење у рану зору, јутарњи тренинг и активности којима попуњавамо слободно вријеме нуде се као добар рецепт.
Ипак, реалност је често другачија. Одмор, флексибилност и дистанца од строгих правила за многе су боља опција од ригидног придржавања рутине и распореда. То потврђује и наука – истраживања која су се бавила здрављем срца и кардиоваскуларног система показала су да одмор и мало љенчарења могу бити баш оно што је нашем организму потребно.
Градови и општине
Република Српска добија "град будућности"
Када је здравље срца у питању, постоје смјернице којих би сви требало да се придржавамо како бисмо обезбиједили дуг и здрав живот – редовно кретање, избјегавање масне и слане хране, алкохола и цигарета, као и претјерано сједилачког начина живота, најбољи су рецепт за здраво срце. Ипак, постоје и одређене "лијене" навике које би могле да смање ризик од развоја срчаних болести. Ево о чему је ријеч.
Иако већина нас воли да дуже спава када год је то могуће, често се препоручује да се ипак држимо распореда спавања који имамо током радне недјеље. У томе има истине – дуже спавање викендом може пореметити ритам сна, али нова истраживања показују да има и одређене предности.
Истраживање представљено прошле године на Европском конгресу кардиолога показало је да дуже спавање викендом може значајно да смањи ризик од срчаних болести. Студија је трајала 14 година и обухватила више од 90.000 одраслих особа из базе података УК Биобанк, а спровели су је кардиоваскуларни научници из пекиншке болнице Фувај.
Хроника
Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене
Резултати су показали да су испитаници који су викендом надокнађивали изгубљене сате сна имали чак 19 одсто мањи ризик од развоја болести срца у поређењу са онима који су задржавали недовољну, али уједначену рутину спавања.
Како ово уклопити у своју рутину, а да не пореметимо циркадијални ритам? Кључ је у томе да, иако себи дозволимо неколико сати сна више, не одлажемо превише одлазак на спавање. Ако иначе лежете у 23 часа, покушајте да и викендом заспите не много касније, али немојте да навијате аларм за сљедеће јутро и дозволите свом организму неколико додатних сати сна.
Не треба осјећати грижу савјести због дана одмора – управо супротно, истраживања показују да један "lazy day" недјељно може да снизи крвни притисак, ублажи анксиозност и побољша расположење и опште благостање.
У времену хиперпродуктивности често одмор повезујемо са лењошћу и непродуктивношћу, али прави "lazy day" заправо значи свесни одмак од обавеза и дигиталне ужурбаности. Иако "лијени" дан не смањује директно ризик од срчаних болести, према истраживањима Америчког удружења за срце, редовни периоди одмора могу да смање хипертензију и ризик од кардиоваскуларних обољења.
Регион
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу
Студије о годишњим одморима додатно показују да досљедан одмор смањује ниво стреса и ризик од метаболичког синдрома и до 25 одсто.
"Понекад је најпродуктивнији избор одмор. Ми смо људска бића, а не људски радници", рекао је британски биохакер Тим Греј за портал Трилл. Иако овај "лијени" дан не проводимо у провјеравању мејлова, рјешавању заосталих обавеза и планирању наредне радне недјеље, кључ је да то буде активан одмор.
Друштво
Сутра облачно и хладније
Искористите га да се наспавате, опустите и, на примјер, прошетате у природи.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму