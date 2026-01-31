Logo
Род кромпира рекордан, дијеле га бесплатно

31.01.2026

15:41

Род кромпира рекордан, дијеле га бесплатно
Фото: Pixabay

Неуобичајено богат род кромпира у Њемачкој инспирисао је једног пољопривредника да организује "аукцију" овог поврћа у Берлину, а широм њемачке пријестонице људи су позвани да дођу на различите пунктове и бесплатно га преузму, преносе данас медији.

Њемци воле кромпир, а према званичној статистици, годишње поједу у просјеку 63 килограма по особи, али је рекордан вишак који су пољопривредници произвели током посљедње жетве затекао чак и највеће љубитеље овог поврћа, пренио је Гардијан.

Рекордни принос, највећи у посљедњих 25 година, инспирисао је једног пољопривредника да организује у Берлину акцију названу поплава кромпира (Kartoffel-Flut), а грађани су позвани да дођу и бесплатно га покупе.

Међу онима који су искористили ову понуду су народне кухиње, склоништа за бескућнике, вртићи, школе, цркве и непрофитне организације.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

Чак је и берлински зоолошки врт учествовао у “мисији спасавања“ вишка кромпира, преузевши тоне овог поврћа које би иначе завршило на депонији, или за производњу биогаса.

Два камиона кромпира су послата у Украјину, навео је Гардијан.

Становници Берлина, од којих многи осјећају притисак због раста трошкова живота, стигли су на унапријед најављена мјеста за подјелу кромпира, пунећи њиме све, од врећа и канти, па до ручних колица.

На друштвеним мрежама дијеле се рецепти за јела од кромпира, а један од њих који је привукао пажњу је супа од кромпира Ангеле Меркел, коју је бивша њемачка канцеларка први пут подијелила са бирачима уочи општих избора 2017. године у интервјуу за један часопис.

