Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

31.01.2026

14:58

Фото: cottonbro studio/Pexels

Четири особе су погинуле, а једна је повријеђена у експлозијама у стамбеној згради у иранском граду Бандар Абас до којих је највјероватније дошло због цурења гаса.

Иранска државна телевизија наводи да се експлозија догодила у осмоспратној згради, при чему су уништена два спрата, неколико возила и продавнице.

Агенција Тасним саопштила је да су нетачне тврдње на друштвеним мрежама да је мета експлозије био командант морнарице Револуционарне гарде.

Срушена кућа-Београд-31012026

Хроника

Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

Ирански медији наводе да се експлозија истражује, али засад нису изнијели додатне информације.

Лука Бандар Абас налази се на Ормуском мореузу, кључном поморском пролазу између Ирана и Омана, кроз који пролази око петине свјетске нафте која се транспортује морским путем.

Експлозија

Иран

