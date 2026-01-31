Logo
Large banner

Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

31.01.2026

14:54

Коментари:

0
Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар
Фото: АТВ

Нестанак струје у готово свим регионима Украјине узрокован је техничким кваром у енергетском систему, изјавио је украјински министар енергетике Денис Шмихаљ.

Он је навео да је до квара дошло у 10.42 часа између енергетских система Румуније и Молдавије, те између западних и централних дијелова Украјине, преноси Срна.

Шмихаљ је навео на "Телеграму" да је овај квар изазвао ланчано искључивање у електроенергетској мрежи и покренуо аутоматске заштитне механизме на трафостаницама.

Због овог квара регистровани су и проблеми у снабдијевању водом.

Подијели:

Тагови:

Струја

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Русија забранила извоз горива

10 ч

0
Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

Свијет

Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

10 ч

0
Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

Свијет

Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

11 ч

0
Бескућник на улици

Свијет

Дали бескућницима 10.000 евра да троше како желе: Оно што су урадили са парама шокирало је све

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner