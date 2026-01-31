Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

31.01.2026
14:54
Коментари:0
Нестанак струје у готово свим регионима Украјине узрокован је техничким кваром у енергетском систему, изјавио је украјински министар енергетике Денис Шмихаљ.
Он је навео да је до квара дошло у 10.42 часа између енергетских система Румуније и Молдавије, те између западних и централних дијелова Украјине, преноси Срна.
Шмихаљ је навео на "Телеграму" да је овај квар изазвао ланчано искључивање у електроенергетској мрежи и покренуо аутоматске заштитне механизме на трафостаницама.
Због овог квара регистровани су и проблеми у снабдијевању водом.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму