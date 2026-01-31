Logo
Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

Извор:

Танјуг

31.01.2026

12:41

Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге
Фото: Pixabay

Карабињери у Тревизу ухапсили су 28-годишњег нигеријског држављанина након што је на аеродрому "Антонио Канова" прогутао 121 капсулу кокаина и хероина.

Укупна тежина заплијењене дроге износи око 1,2 килограма, пренио је “Прима Тревисо”.

Курир је заустављен током контроле након слијетања лета Рајанера из Брисела.

Полицајци су примјетили знакове нервозе код мушкарца, што је довело до даље истраге у полицијској станици.

Sabalenka

Тенис

Сабаленка прокоцкала вођство и изгубила финале Аустралијан опена

Током прегледа у болници потврђено је присуство бројних страних тијела у његовом абдомену.

Курир је признао да је прогутао капсуле дроге како би избјегао граничну контролу.

Након медицинских прегледа, ухапшени је приведен под оптужбом за посједовање и трговину наркотицима, а по налогу правосудног органа Тревиза пребачен је у затвор у Венецији.

