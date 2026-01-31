Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Извор:
У Хамбургу је у четвртак навече, на станици подземне жељезнице Вандсбек-Маркт, дошло до трагичног инцидента у којем су двије особе изгубиле живот.
Према информацијама које преносе њемачки медији, ради се о 25-годишњем мушкарцу из Јужног Судана и 18-годишњој дјевојци иранског поријекла, која је посљедње вријеме живјела у Шлесвиг-Холстину.
Мушкарац је, према наводима полиције, пришао дјевојци док је стајала на перону и из за сада неутврђених разлога повукао је на шине испред надолазећег воза. Обје особе су погинуле.
Полиција је саопштила да се претпоставља да се жртве нису познавале и да је инцидент истражује одјељење за убиства.
Дио метро линије је због истраге привремено затворен, а свједоци су добили психолошку подршку.
Њемачки медији наводе да су детаљи инцидента још увијек у фази провјере, а истрага је у току.
