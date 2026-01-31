Logo
Large banner

Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

Извор:

АТВ

31.01.2026

14:58

Коментари:

0
Језив случај: Повукао дјевојку на шине, обоје страдали

У Хамбургу је у четвртак навече, на станици подземне жељезнице Вандсбек-Маркт, дошло до трагичног инцидента у којем су двије особе изгубиле живот.

Према информацијама које преносе њемачки медији, ради се о 25-годишњем мушкарцу из Јужног Судана и 18-годишњој дјевојци иранског поријекла, која је посљедње вријеме живјела у Шлесвиг-Холстину.

Drva, ogrev

Република Српска

Децембар донио рекордне резултате шумарства

Мушкарац је, према наводима полиције, пришао дјевојци док је стајала на перону и из за сада неутврђених разлога повукао је на шине испред надолазећег воза. Обје особе су погинуле.

Полиција је саопштила да се претпоставља да се жртве нису познавале и да је инцидент истражује одјељење за убиства.

Дио метро линије је због истраге привремено затворен, а свједоци су добили психолошку подршку.

Срушена кућа-Београд-31012026

Хроника

Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

Њемачки медији наводе да су детаљи инцидента још увијек у фази провјере, а истрага је у току.

Подијели:

Тагови:

voz

Њемачка

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Свијет

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

8 ч

0
Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

Свијет

Нестало струје у готово свим дијеловима земље, огласио се министар

8 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Русија забранила извоз горива

10 ч

0
Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

Свијет

Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner