Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда

31.01.2026
Стамбена зграда урушила се у италијанском граду Аделфија, у провинцији Бари, након двије експлозије боца за гас, преносе данас медији у тој земљи.
Ватрогасне екипе претражују рушевине зграде како би утврдиле да ли има затрпаних, пренијела је агенција Анса.
Посебно се трага за двије старије особе које су живјеле у мањој згради гдје су се догодиле експлозије, пренијела је "Ла Република".
На лицу мјеста су присутни карабињери и друге хитне службе.
