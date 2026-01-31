Logo
Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда

Агенције

31.01.2026

15:36

Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда
Фото: Pexels

Стамбена зграда урушила се у италијанском граду Аделфија, у провинцији Бари, након двије експлозије боца за гас, преносе данас медији у тој земљи.

Ватрогасне екипе претражују рушевине зграде како би утврдиле да ли има затрпаних, пренијела је агенција Анса.

Посебно се трага за двије старије особе које су живјеле у мањој згради гдје су се догодиле експлозије, пренијела је "Ла Република".

На лицу мјеста су присутни карабињери и друге хитне службе.

Експлозија

Италија

