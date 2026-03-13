Logo
Large banner

Хороскоп за петак: Неочекивани обрти за многе знакове

Извор:

Индекс

13.03.2026

07:28

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Ann Bugaichuk

Ево шта звијезде предвиђају за петак, 13. март 2026. године.

Ован

Посао : Могуће су мање тензије у комуникацији, зато пажљиво бирајте ријечи. Није лош дан да завршите започете послове.

Љубав : Страсти су наглашене, али избјегавајте нагле реакције. Слободни би могли да добију поруку од особе из прошлости.

Здравље : Енергија је добра, али пазите на стрес.

Бик

Посао : Дан захтијева стрпљење. Неко на послу би могао да успори ваше планове.

Љубав : У везама је наглашена потреба за сигурношћу и стабилношћу. Слободни размишљају о особи коју већ познају.

horoskop

Занимљивости

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

Здравље : Обратите пажњу на исхрану и одмор.

Близанци

Посао : Комуникација је кључна, али пазите на неспоразуме. Добро је вријеме за договоре и кратке састанке.

Љубав : Разговор може ријешити тензије у вези. Слободни би могли да упознају занимљиву особу кроз посао или дружење.

Здравље : Ментални умор, направите паузу.

Рак

Посао : Фокусирајте се на практичне задатке. Дан није идеалан за велике одлуке.

Љубав : Емоције су појачане, па ћете тражити више пажње од партнера. Слободни размишљају о прошлим везама.

Здравље : Потребни су вам мир и одмор.

Лав

Посао : Могли бисте добити прилику да покажете своје способности. Међутим, избјегавајте сукобе са властима.

Љубав : Ваша атрактивност је наглашена, па ће многи примјетити ваш шарм. Слободни би могли да добију неочекивану поруку.

Здравље : Осјећате се добро, али не претјерујте са обавезама.

Дјевица

Посао : Дан је добар за организовање и бављење детаљима. Неко би могао да затражи ваш савјет.

Љубав : У вези је потребан искрен разговор. Слободни би могли да упознају некога са сличним интересовањима.

Здравље : Обратите пажњу на умор.

Вага

Посао : Сарадња са другима је данас важна. Компромис ће вам помоћи да избјегнете неспоразуме.

Љубав : Хармонија у везама долази кроз искрен разговор. Слободни би могли да упознају некога преко пријатеља.

Здравље : Равнотежа између обавеза и одмора је кључна.

Шкорпија

Посао : Интуиција вам помаже да доносите одлуке. Међутим, немојте реаговати импулсивно.

Љубав : Страст и емоције су наглашене. Самци могу осјетити снажну привлачност према некоме новом.

Здравље : Користило би вам више сна.

Стријелац

Посао : Дан доноси нове идеје и планове. Међутим, будите реални са роковима.

Љубав : Жеља за слободом могла би да изазове неспоразум са партнером. Слободни желе узбуђење и авантуру.

Horoskop

Занимљивости

Ни лисице му нису равне: Ово је најлукавији знак хороскопа

Здравље : Добро расположење.

Јарац

Посао : Фокусирани сте на своје циљеве и то ће се примјетити. Неко би могао да цијени ваш труд.

Љубав : Стабилност је важна, али покушајте да будете отворенији са партнером. Слободни размишљају о озбиљнијој вези.

Здравље : Стабилно, али пазите на стрес.

Водолија

Посао : Креативне идеје долазе до изражаја. Дан је добар за нове пројекте.

Љубав : Неочекивани разговор би могао да промијени динамику везе. Слободни би могли да упознају некога занимљивог.

Здравље : Енергија је промјенљива.

Риба

Посао : Интуиција вам помаже да доносите одлуке. Међутим, избјегавајте одуговлачење.

Љубав : Емоције су јаке, па је искрена комуникација важна. Самци би могли добити поруку од некога кога већ познају.

Здравље : Потребан вам је одмор и више сна.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Пет хороскопских знакова који су најпоузданији пријатељи

1 д

0
Паре новац

Занимљивости

Ових пет хороскопских знакова губе новац кад стигне прољеће

1 д

0
Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре

Занимљивости

Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре

1 д

0
Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за сриједу: Ови знакови треба да успоре

2 д

0

Више из рубрике

Једна животиња могла би бити посљедња на Земљи након глобалне катастрофе

Занимљивости

Једна животиња могла би бити посљедња на Земљи након глобалне катастрофе

9 ч

0
Лисица

Занимљивости

Необично путовање: Лисица бродом стигла у Њујорк

9 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ни лисице му нису равне: Ово је најлукавији знак хороскопа

10 ч

0
Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

Занимљивости

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

40

Јавни позив за додјелу пољопривредне механизације домаћим произвођачима

07

38

Најтужнији дан у породици Лазић: Дарко сахрањује брата, бајкери га испраћају на посебан начин

07

30

Калифорнијско дивље цвијеће преживјело сушу брзом еволуцијом

07

28

Хороскоп за петак: Неочекивани обрти за многе знакове

07

27

Експлозије у Дубаију, црни дим прекрио дио града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner