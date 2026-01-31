Мирјана Пајковић открила нове детаље афере: ''Покушана је ликвидација''

Извор:
Курир
31.01.2026
Црну Гору данима дрма афера у којој је поред Мирјане Пајковић, главни актер Дејан Вукшић, сада већ бивши директор Агенције за националну безбједност и некадашњи савјетник предсједника Јакова Милатовића.
Обоје су након скандала поднијели оставке на државне функције. Прво је то учинио Вукшић, крајем прошле године послије три кривичне пријаве Мирјане Пајковић. А прошлог петка и Мирјана Пајковић је поднијела оставку на мјесту директорке Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе.
Мирјана Пајковић била је гост емисије "Пулс Србије Викенд" код водитељке Круне Уне Митровић, и том приликом открила нове детаље афере која је уздрмала регион:
- Ја не могу да утичем на извјештавања портала, али ово није секс скандал, већ безбједноноси проблем који је дигиталног карактера. Ово је сајбер криминал и ово је један акат на права која се гарантује уставом. Ово је нешто што треба да заинтересује сваког појединца и породицу, јер живимо у таквом времену. Живимо у ери гдје наша малољетна дјеца снимају непријатне ситуације и сцене насиља, што постаје послије вирално на друштвеним мрежама - каже Пајковић и додаје да су њена дјеца упућена:
- Моја дјеца су добро, виде да постоји проблем, мој бивши супруг је осудио покушај моје ликвидације политичке. Ја сам оставку поднијела као чин личлне одговорности да растеретим институцију коју представљам и то можда јесте добро. У том законском смислу нису постојали елементи за моје разрјешења.
Пајковић каже да је живјела у страху више од годину дана и три мјесеца, управо због тога што јој је један од највећих функционера пријетио;
- И сами знате колика је коцентрација моћи тих институција. Живјела сам у страху и сматрам да је недопустиво да било који грађанин и грађанка живи у страху од неких функционера и њихове моћи. Сматрам да су на тим позицијама да нас штите. Ја не смијем да тврдим нити да било кога осудим, свјесна сам тежине својих ријечи. Имам сумњу да су снимци дошли са те стране, али то можда није тако, е онда је то државни проблем гдје су државне институције на тесту. Ја сам поднијиела више кривичних пријава, захваљујући снази медија.
Пајковић тврди да је предсједник Црне Горе, Јаков Милатовић, био упућен у сва дешавања, али да није стао у њену заштиту на самом почетку:
- Очекивала сам подршку од њега. Ово може да се деси неком његовом члану породице, јер су блиски са функционерима. Они функционери који су бирани гласом народа, дужни су да имају емпатије. Тај човјек је мене упознао и ми смо се сретали на конференцијама, он је био рјечит у заштити људских права - каже Пајковић и додаје:
- Прије свега сам га у једном људском смислу замолила. Обавијештен је да постоји проблем. Из срца кабинета предсједника државе су стигле пријетње. То су биле ријечи: Неће ти бити живота у Црној Гори, неће ти бити мјеста овдје. Прогонио ме човјек који је имао моћи у држави. Ћутање предсједника је нешто што њега компромитује, он је био дужан да подржи сваку жену да пријави насиље. Бар да је охрабио полицију и органе правосуђа. Мислим да је тужилаштво закаснило. У протеклих недјељу дана смо имали пријава за још оваквих кривичних дјела.
Додаје и да је трпела насиље које је прећутала, што сматра озбиљном грешком. Наводи да ко год упути пријетње неком, спорвешће исту кад тад:
- Ја сам стварно мислила да ће дистанцирање донијети мир. Први пут кад сам се обратила институцији, јасно ми је стављено дознање свега онога чиме ми је он пријетио и све његове изјаве које су након тога услиједиле. Повезивање мене са криминалним групама, са кавачким кланом на примјер. Сматрам да је то био покушај атака на саму владу. Не осјећам се безбједно и не знам шта све може да деси.
