Свјетски шампион преминуо у 38. години

31.01.2026

Фото: Pixabay

Свјетски шампион у бодибилдингу, Џејсон Лоу, преминуо је у 38. години живота, а тужну вијест потврдила је његова супруга Ешли путем друштвених мрежа.

Ешли је 22. јануара на Инстаграму објавила потресну поруку, а у данима који су услиједили наставила је да дијели заједничке фотографије у знак сјећања на супруга.

Према подацима Националног “Physique” комитета (НПЦ), Лоу је активно учествовао на бодибилдинг такмичењима од 2015. до 2022. године.

Био је познат под надимком Броку, насталим спајањем ријечи „бро“ и лика Гокуа из серијала Змајева кугла.

Захваљујући упечатљивом стилу и резултатима стекао је велику популарност на друштвеним мрежама; само на Инстаграму пратило га је више од 104.000 људи.

Лоу, који је живио на Флориди, био је изузетно цијењен у бодибилдинг и фитнес заједници. Према ријечима Дејва Палумба, изнијетим на “РX Мусцле” Јутјуб каналу, Лоу је у тренутку смрти тренирао са клијентом, када се изненада срушио.

