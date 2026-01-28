Logo
Хрватска са ивице понора до полуфинала ЕП

28.01.2026

20:01

Хрватска-Мађарска
Фото: Tanjug/Johan Nilsson/TT via AP

Рукометаши Хрватске обезбиједили су пласман у полуфинале Европског првенства након побједе против селекције Мађарске са 27:25.

Иако је остала без реалних изгледа за пласман у полуфинале, селекција Мађарске приказала је веома квалитетну игру у првом полувремену против Хрватске.

Током свих 30 минута Мађари су држали резултатску предност, која је у два наврата износила и четири гола разлике. Хрватска је у завршници успјела да ублажи заостатак, па се на паузу отишло при резултату 15:13 у корист Мађарске.

У уводним минутама другог полувремена није дошло до промјене односа снага. Мађарска је наставила са чврстом игром и успијевала да сачува предност, али је како је вријеме одмицало домаћа селекција постепено подизала ритам.

Око 15 минута прије краја Хрватска је први пут на утакмици стигла до вођства, које је потом успјешно бранила, посебно захваљујући бројним ситуацијама са играчем више у завршници сусрета.

Пет минута прије краја Хрватска је имала два гола предности, чиме је Мађарску приморала на ризичнију игру. У самој завршници гости су остали с играчем мање и успјели да затресу мрежу, али је погодак поништен због прекршаја у нападу.

У другом мечу вечери, одиграном у Хернингу, репрезентација Њемачке савладала је Француску резултатом 38:34 и тако осигурала пласман у полуфинале Европског првенства.

Њемачка је током већег дијела сусрета имала контролу над игром и заслужено славила против актуелног шампиона континента.

Вицешампиони са посљедњих Олимпијских игара већ су на полувремену имали четири гола предности. Француска је у наставку покушала да се врати у меч, али су Нијемци у финишу поново подигли ниво игре и без већих проблема привели утакмицу крају.

Тиме је постало јасно да ће Европа добити новог првака, док Француској преостаје борба за пету позицију на првенству.

