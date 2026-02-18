Logo
Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

Извор:

Танјуг

18.02.2026

07:50

Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених
Фото: Pexels

Четири особе погинуле су у ланчаном судару на међудржавном путу у америчкој савезној држави Колорадо, у коме је учествовало више од 30 возила, након што је вјетар подигао прашину и отежао видљивост возачима, саопштила је полиција Колорада.

У саопштењу се наводи да је земља коју су подигли јаки ветрови изазвала "затамњење" у вријеме ланчаног судара на међудржавном путу 25, јужно од града Пуебло, око 10.00 часова по локалном времену, преноси АП.

Због прашине возачи су у вријеме ланчаног судара имали "слабу или никакву видљивост", а полиција је саопштила да је 29 људи превезено у болницу, али да степен њихових повреда није познат.

Полицајка Шери Мендез је рекла да се узрок судара још истражује, да се недостатак видљивости сматра једним од фактора судара, али да и други могу бити укључени.

Источну половину Колорада данас су погодили јаки вјетрови, који су, у комбинацији са топлим временом и веома сувим условима, повећали и ризик од шумских пожара и изазвали кашњења летова на аеродрому у Денверу.

Саобраћајна несрећа

SAD

