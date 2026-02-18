Откривена супербактерија, отпорна на антибиотике

Извор:
Б92
18.02.2026
07:59
У Сцарисоара леденој пећини у Румунији откривена је бактерија која је била замрзнута више од 5000 година – и сада изазива праву пажњу научне јавности. Овај древни микроорганизам отпоран је на чак десет модерних антибиотика.
Тим микробиолошкиње Кристине Пуркареа са Института за биологију Румунске академије у Букурешту објавио је налаз у престижном часопису Фронтиерс ин Microbiology, преноси Билд.
Истраживачи су из подземног глечера пећине избушили ледени цилиндар дуг око 25 метара. Узорак у којем је бактерија пронађена налазио се 16,5 метара дубоко у леду, а датирањем је утврђено да потиче из периода старог око 5335 година.
Лабораторијски тестови показали су да десет од 28 испробаних антибиотика нису имали никакав ефекат на ову бактерију, укључујући познате антибиотике широког спектра.
У њеном геному научници су пронашли више од сто сегмената повезаних са резистенцијом на лијекове. Овај налаз потврђује да отпорност на антибиотике није проблем модерне медицине, већ феномен који постоји миленијумима.
Занимљиво је да супербактерија, када је гајена заједно са другим бактеријама, успорава њихов раст. Ово укључује и посебно опасне болничке сојеве, као што су Staphylococcus aurues, као и врсте из група Enterobacter и Klebsiella pneumoniae.
Научници вјерују да ледени и пећински екосистеми могу бити неоткривени резервоари гена за отпорност и природних антибиотика.
Тренутно раде на идентификацији супстанци које омогућавају супербактерији да инхибира раст других микроба, а које би у будућности могле послужити као основа за нове лијекове против тешко изљечивих инфекција, преноси Б92.
