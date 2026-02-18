Logo
Large banner

Откривена супербактерија, отпорна на антибиотике

Извор:

Б92

18.02.2026

07:59

Коментари:

0
Doktor, mikroskop
Фото: Pexels

У Сцарисоара леденој пећини у Румунији откривена је бактерија која је била замрзнута више од 5000 година – и сада изазива праву пажњу научне јавности. Овај древни микроорганизам отпоран је на чак десет модерних антибиотика.

Тим микробиолошкиње Кристине Пуркареа са Института за биологију Румунске академије у Букурешту објавио је налаз у престижном часопису Фронтиерс ин Microbiology, преноси Билд.

Истраживачи су из подземног глечера пећине избушили ледени цилиндар дуг око 25 метара. Узорак у којем је бактерија пронађена налазио се 16,5 метара дубоко у леду, а датирањем је утврђено да потиче из периода старог око 5335 година.

Отпорност која изненађује

Лабораторијски тестови показали су да десет од 28 испробаних антибиотика нису имали никакав ефекат на ову бактерију, укључујући познате антибиотике широког спектра.

У њеном геному научници су пронашли више од сто сегмената повезаних са резистенцијом на лијекове. Овај налаз потврђује да отпорност на антибиотике није проблем модерне медицине, већ феномен који постоји миленијумима.

Занимљиво је да супербактерија, када је гајена заједно са другим бактеријама, успорава њихов раст. Ово укључује и посебно опасне болничке сојеве, као што су Staphylococcus aurues, као и врсте из група Enterobacter и Klebsiella pneumoniae.

Полиција

Свијет

Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

Научници вјерују да ледени и пећински екосистеми могу бити неоткривени резервоари гена за отпорност и природних антибиотика.

Тренутно раде на идентификацији супстанци које омогућавају супербактерији да инхибира раст других микроба, а које би у будућности могле послужити као основа за нове лијекове против тешко изљечивих инфекција, преноси Б92.

Подијели:

Тагови :

bakterija

Rumunija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Телевизор никако не држите на овом мјесту: Брже ће се покварити

Савјети

Телевизор никако не држите на овом мјесту: Брже ће се покварити

36 мин

0
Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

Свијет

Вјетар изазвао ланчани судар, има мртвих и много повређених

45 мин

0
Priština Kosovo

Србија

Пријетња "административног егзодуса" над Србима на КиМ од 15. марта

51 мин

0
Три хороскопска знака биће миљеници судбине у 2026

Занимљивости

Три хороскопска знака биће миљеници судбине у 2026

51 мин

0

Више из рубрике

Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

Наука и технологија

Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

15 ч

0
Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима

Наука и технологија

Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима

18 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

Научници упозоравају на озбиљне посљедице: Спремите се, тек долази...

19 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Руски научници развили уређај за брзу процјену ризика од рака

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Орбан: Међународне организације годинама парализоване

08

32

Захарова: Западњаци, сјетите се...

08

27

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

08

26

Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

08

24

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner