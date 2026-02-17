Logo
Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

Извор:

Спутник Србија

17.02.2026

17:10

Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

Прво помрачење Сунца у овој години догодило се данас између 13 и 14 часова по средњеевропском времену и било је видљиво само за око два одсто свјетске популације, углавном на Антарктику, дијеловима Африке и Јужне Америке, саопштили су астрономи.

Такозвано прстенасто помрачење Сунца дешава се када Мјесец прође између Земље и Сунца, али је превише удаљен у својој орбити да би у потпуности засенио Сунце, што ствара карактеристичан "ватрени прстен" око тамне силуете Мјесеца.

Најбоље се видјело на Антарктиву, а дјелимично у Јужној Африци, Аргентини, Чилеу, Мадагаскару, Маурицијусу и другим дијеловима јужне Африке.

Послије прстенастог помрачења Сунца, за двије недјеље ће се догодити и помрачење Мјесеца. Помрачење Мјесеца ће бити видљиво из Сјеверне и Јужне Америке, дјелова Азије, Аустралије и Новог Зеланда.

(спутник србија)

Тагови :

Сунце

помрачење Сунца

