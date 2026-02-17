Google поправио сигурносну "рупу" на Андроиду

Извор:
17.02.2026
Углавном, ствари би требале бити прилично глатке када је у питању свакодневна употреба на вашим Андроид уређајима. Међутим, када имате хитан случај, попут квара уређаја, тада ће вам добро доћи физичка или сигурносна копија ваших података у облаку, омогућујући вам да без проблема наставите обављати свакодневне задатке.
Наравно, постоји низ различитих рјешења, али ако сте на Андроиду, прилично је вјероватно да ћете се држати Googleovih производа и услуга. То значи кориштење Google Оне, Google Drive и Google Photos у комбинацији како бисте добили најпотпунију доступну сигурносну копију.
Уз то речено, увијек постоји могућност да нешто промакне, због чега се чини да Google побољшава своје услуге сигурносног копирања, укључујући мапу на вашем уређају за коју можда никада нећете помислити да ћете је сигурносно копирати. Убудуће ће се сва преузимања на ваш телефон аутоматски сигурносно копирати у облак.
Као и многа ажурирања од Googlea, ова промјена није велика, али би на крају могла направити велику разлику за неке људе.
Андроид Authority већ неко вријеме прати ову причу, а трагови о њој сежу до 2025. године.
У најновијем ажурирању Play Systema за фебруар спомиње се нова карактеристика сигурносне копије која ће "аутоматски спремити преузете документе на Google диск, осигуравајући да су сигурни и доступни с било којег вашег уређаја."
Дакле, све датотеке које се појаве у вашој мапи Преузимања сада се могу сигурносно копирати, што вам омогућује праћење ствари којих се иначе не бисте сјетили.
То је једноставна промјена, али она која може бити врло учинковита. Сигуран сам да је било много пута да сте преузели нешто важно, али сте заборавили спремити то у облак.
