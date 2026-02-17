Сатурн је ушао у Овна: Овим знаковима Зодијака стиже период озбиљних одлука

17.02.2026
Сатурн је 14. фебруара 2026. године ушао у знак Овна чиме је започело ново астролошко поглавље.
Не ради се о краткотрајној фази, већ о циклусу који мијења начин на који се односите према себи, својим одлукама и животу у цјелини.
Сатурн је планета реда, граница, одговорности и дугорочних посљедица. Ован је први знак Зодијака – симбол почетка, иницијативе и снажног импулса „идем напријед“. Када се ове двије енергије споје, наступа период у којем више није довољно имати добру идеју или жељу. У први план долази питање шта заиста радите, колико сте спремни стати иза својих одлука и колико озбиљно схватате сопствени живот.
Овај транзит посебно ће осјетити кардинални знаци – Ован, Рак, Вага и Јарац.
Кардинални знаци означавају почетке годишњих доба и носе снажан импулс за покретање промјена. Сатурн у Овну ствара напете аспекте управо с њима, што се често доживљава као притисак, повећана одговорност или околности које вас дословно тјерају да донесете одлуку.
Тема може бити посао, партнерство, породица, здравље или финансије – зависно од знака. Заједничка порука је јасна: вријеме је да преузмете пуну одговорност за своје изборе.
За Овнове овај транзит отвара озбиљно преиспитивање идентитета. Питања попут „Ко сам ја?“ и „Какав живот заиста желим?“ постају конкретна и захтијевају јасне потезе.
Сатурн доноси лекцију дисциплине и досљедности. Умјесто импулсивног започињања бројних пројеката без завршетка, нагласак је на истрајности и стабилности. Многи Овнови ће у овом периоду доносити важне одлуке везане за здравље, начин живота и личне границе.
Снага се више не гради кроз сталну борбу, већ кроз стабилан и дугорочан приступ.
Ракови ће осјетити појачан фокус на професионални живот и друштвену улогу. Могуће су промјене посла, преузимање веће одговорности или покретање сопственог бизниса.
Сатурн тражи јасно постављање приоритета и организацију времена. Ракови који су навикли да стављају друге испред себе сада ће морати размислити о сопственим амбицијама.
Ово је период у којем се дугорочни труд може исплатити, али само уз озбиљан и стрпљив приступ.
За Ваге Сатурн наглашава партнерства – љубавна и пословна. Односи који немају чврсте темеље могли би бити тестирани.
Вријеме је за искрене и отворене разговоре, без уљепшавања стварности. Неки односи ће се завршити, док ће други постати стабилнији и дубљи.
Кључ успјеха лежи у јасном дефинисању граница и равнотеже давања и примања.
Јарчеви ће се суочити с темама дома, породице и личне сигурности. Могуће су одлуке о селидби, имовини или реорганизацији породичних односа.
Сатурн доноси потребу за новом структуром приватног живота. Јарчеви ће морати научити како да одговорност расподијеле и себи допусте више простора за одмор и емоције.
Овај период може резултирати стабилнијим и чвршћим темељима за будућност.
Сатурнов улазак у Овна доноси озбиљне лекције, али и прилику за лични раст.
За кардиналне знакове ово је вријеме сазријевања, доношења важних одлука и постављања темеља који ће трајати годинама, преноси Атма.
Тренутно на програму