Сатурн је ушао у Овна: Овим знаковима Зодијака стиже период озбиљних одлука

17.02.2026

11:55

Фото: Pexels/Zelch Csaba

Сатурн је 14. фебруара 2026. године ушао у знак Овна чиме је започело ново астролошко поглавље.

Не ради се о краткотрајној фази, већ о циклусу који мијења начин на који се односите према себи, својим одлукама и животу у цјелини.

Сатурн је планета реда, граница, одговорности и дугорочних посљедица. Ован је први знак Зодијака – симбол почетка, иницијативе и снажног импулса „идем напријед“. Када се ове двије енергије споје, наступа период у којем више није довољно имати добру идеју или жељу. У први план долази питање шта заиста радите, колико сте спремни стати иза својих одлука и колико озбиљно схватате сопствени живот.

Овај транзит посебно ће осјетити кардинални знаци – Ован, Рак, Вага и Јарац.

Зашто су кардинални знаци под највећим притиском?

Кардинални знаци означавају почетке годишњих доба и носе снажан импулс за покретање промјена. Сатурн у Овну ствара напете аспекте управо с њима, што се често доживљава као притисак, повећана одговорност или околности које вас дословно тјерају да донесете одлуку.

Тема може бити посао, партнерство, породица, здравље или финансије – зависно од знака. Заједничка порука је јасна: вријеме је да преузмете пуну одговорност за своје изборе.

Ован – нова дефиниција идентитета

За Овнове овај транзит отвара озбиљно преиспитивање идентитета. Питања попут „Ко сам ја?“ и „Какав живот заиста желим?“ постају конкретна и захтијевају јасне потезе.

Сатурн доноси лекцију дисциплине и досљедности. Умјесто импулсивног започињања бројних пројеката без завршетка, нагласак је на истрајности и стабилности. Многи Овнови ће у овом периоду доносити важне одлуке везане за здравље, начин живота и личне границе.

Снага се више не гради кроз сталну борбу, већ кроз стабилан и дугорочан приступ.

Рак – каријера и одговорност излазе у први план

Ракови ће осјетити појачан фокус на професионални живот и друштвену улогу. Могуће су промјене посла, преузимање веће одговорности или покретање сопственог бизниса.

Сатурн тражи јасно постављање приоритета и организацију времена. Ракови који су навикли да стављају друге испред себе сада ће морати размислити о сопственим амбицијама.

Ово је период у којем се дугорочни труд може исплатити, али само уз озбиљан и стрпљив приступ.

Вага – односи под лупом

За Ваге Сатурн наглашава партнерства – љубавна и пословна. Односи који немају чврсте темеље могли би бити тестирани.

Вријеме је за искрене и отворене разговоре, без уљепшавања стварности. Неки односи ће се завршити, док ће други постати стабилнији и дубљи.

Кључ успјеха лежи у јасном дефинисању граница и равнотеже давања и примања.

Јарац – дом и унутрашња сигурност

Јарчеви ће се суочити с темама дома, породице и личне сигурности. Могуће су одлуке о селидби, имовини или реорганизацији породичних односа.

Сатурн доноси потребу за новом структуром приватног живота. Јарчеви ће морати научити како да одговорност расподијеле и себи допусте више простора за одмор и емоције.

Овај период може резултирати стабилнијим и чвршћим темељима за будућност.

Сатурнов улазак у Овна доноси озбиљне лекције, али и прилику за лични раст.

За кардиналне знакове ово је вријеме сазријевања, доношења важних одлука и постављања темеља који ће трајати годинама, преноси Атма.

