Водостаји ријека у граници нормале

Водостаји ријека у Републици Српској су средње ниски и у граници нормале, изјавио је Срни хидролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Драган Деспот.
"Водостаји су средње ниски и није ништа алармантно", нагласио је Деспот.
Деспот је рекао да је на планинама пао нови снијег и да топљење зависи од температуре ваздуха.
"Не очекујемо ништа претјерано. Из Хидрометеоролошког завода најаве ако негдје долази до наглих падавина и обично се појаве прво бујични водотокови који праве проблеме, а за сада нема никаквих најава", указао је Деспот
