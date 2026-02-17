Водостаји ријека у граници нормале

"Водостаји су средње ниски и није ништа алармантно", нагласио је Деспот.

Деспот је рекао да је на планинама пао нови снијег и да топљење зависи од температуре ваздуха.

"Не очекујемо ништа претјерано. Из Хидрометеоролошког завода најаве ако негдје долази до наглих падавина и обично се појаве прво бујични водотокови који праве проблеме, а за сада нема никаквих најава", указао је Деспот