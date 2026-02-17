Logo
Large banner

Водостаји ријека у граници нормале

17.02.2026

12:58

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Водостаји ријека у Републици Српској су средње ниски и у граници нормале, изјавио је Срни хидролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Драган Деспот.

"Водостаји су средње ниски и није ништа алармантно", нагласио је Деспот.

Деспот је рекао да је на планинама пао нови снијег и да топљење зависи од температуре ваздуха.

Ротација полиција

Свијет

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

"Не очекујемо ништа претјерано. Из Хидрометеоролошког завода најаве ако негдје долази до наглих падавина и обично се појаве прво бујични водотокови који праве проблеме, а за сада нема никаквих најава", указао је Деспот

Подијели:

Тагови :

vodostaji rijeka

Despot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Свијет

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

3 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Руски научници развили уређај за брзу процјену ризика од рака

3 ч

0
Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

Свијет

Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

3 ч

0

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: На путу Сарајево-Фоча прво се ради санација клизишта

3 ч

0
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Вукановић поново избачен са сједнице НСРС

4 ч

14
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Влада Српске ће све учинити да подржи мљекаре, криза привремена

4 ч

0
НСРС

Република Српска

НСРС о Извјештају о раду Правобранилаштва Српске

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner