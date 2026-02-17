Руски научници развили уређај за брзу процјену ризика од рака

Извор:
Танјуг
17.02.2026
12:54
Научници из Санкт Петербурга развили су уређај за брзо откривање ћелијских оштећења која убрзавају старење и узрокују рак и друге болести.
Уређај је 1,5 до 2 пута прецизнији од раније доступних аналитичких алата и поставља темеље за развој брзих тестова сљедеће генерације, према подацима Руске научне фондације (РСФ).
Пушење, конзумирање алкохола, загађење ваздуха, хроничне болести и низ других фактора доводе до накупљања реактивних врста кисеоника у људском телу.
Према Руској научној фондацији, ове честице, када их је превише, оштећују протеине и ДНК, узрокујући оксидативни стрес - стање које убрзава старење и повећава ризик од рака, као и болести мозга, срца и крвних судова, преноси РИА Новости.
Да би дијагностиковали оксидативни стрес, истраживачки тим из Санкт Петербурга користио је хемилуминесценцију - емисију свјетлости током хемијске реакције. Коришћени индикатор био је луминол, супстанца која светли при контакту са реактивним врстама кисеоника.
Научници су развили микрофлуидни чип - уређај у којем луминол и раствор који садржи слободне радикале пролазе кроз микроканале са посебном текстуром која фрагментира и брзо мијеша течности. Ово омогућава брзо и прецизно одређивање нивоа реактивних врста кисеоника у тијелу.
Према ријечима аутора, развијени алат је омогућио мијерење нивоа активног кисеоника у експерименталној смијеши са један и по до два пута већом тачношћу него метода која користи ручно мијешање реагенса.
Примјене хемилуминисцентне анализе нису ограничене само на медицину. Научници извјештавају да се метода може користити, на примјер, у форензици за откривање скривених трагова крви.
"Наш предложени уређај отвара пут стварању нове генерације аналитичких алата за разне биомедицинске примене, као што су брзи тестови крви и процјена ефикасности лијечења рака. У будућности планирамо да побољшамо режиме контроле протока у микроканалима, што ће омогућити детаљнију анализу динамике текућих процеса", рекао је учесник пројекта и истраживачки инжењер у Међународном научном и образовном центру за физику наноструктура Универзитета ИТМО Глеб Симоненко.
Студију су спровели научници са Универзитета ИТМО, Академског универзитета Алферов у Санкт Петербургу Руске академије наука и Института за аналитичку инструментацију Руске академије наука. Резултати су објављени у часопису "Microchemical Јоурнал".
