Logo
Large banner

Руски научници развили уређај за брзу процјену ризика од рака

Извор:

Танјуг

17.02.2026

12:54

Коментари:

0
Doktor, mikroskop
Фото: Pexels

Научници из Санкт Петербурга развили су уређај за брзо откривање ћелијских оштећења која убрзавају старење и узрокују рак и друге болести.

Уређај је 1,5 до 2 пута прецизнији од раније доступних аналитичких алата и поставља темеље за развој брзих тестова сљедеће генерације, према подацима Руске научне фондације (РСФ).

Пушење, конзумирање алкохола, загађење ваздуха, хроничне болести и низ других фактора доводе до накупљања реактивних врста кисеоника у људском телу.

Према Руској научној фондацији, ове честице, када их је превише, оштећују протеине и ДНК, узрокујући оксидативни стрес - стање које убрзава старење и повећава ризик од рака, као и болести мозга, срца и крвних судова, преноси РИА Новости.

Да би дијагностиковали оксидативни стрес, истраживачки тим из Санкт Петербурга користио је хемилуминесценцију - емисију свјетлости током хемијске реакције. Коришћени индикатор био је луминол, супстанца која светли при контакту са реактивним врстама кисеоника.

Научници су развили микрофлуидни чип - уређај у којем луминол и раствор који садржи слободне радикале пролазе кроз микроканале са посебном текстуром која фрагментира и брзо мијеша течности. Ово омогућава брзо и прецизно одређивање нивоа реактивних врста кисеоника у тијелу.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

У Црну Гору из Албаније свакодневно на посао долази 2.000 радника

Према ријечима аутора, развијени алат је омогућио мијерење нивоа активног кисеоника у експерименталној смијеши са један и по до два пута већом тачношћу него метода која користи ручно мијешање реагенса.

Примјене хемилуминисцентне анализе нису ограничене само на медицину. Научници извјештавају да се метода може користити, на примјер, у форензици за откривање скривених трагова крви.

"Наш предложени уређај отвара пут стварању нове генерације аналитичких алата за разне биомедицинске примене, као што су брзи тестови крви и процјена ефикасности лијечења рака. У будућности планирамо да побољшамо режиме контроле протока у микроканалима, што ће омогућити детаљнију анализу динамике текућих процеса", рекао је учесник пројекта и истраживачки инжењер у Међународном научном и образовном центру за физику наноструктура Универзитета ИТМО Глеб Симоненко.

Студију су спровели научници са Универзитета ИТМО, Академског универзитета Алферов у Санкт Петербургу Руске академије наука и Института за аналитичку инструментацију Руске академије наука. Резултати су објављени у часопису "Microchemical Јоурнал".

Подијели:

Тагови :

Русија

naučnik

rak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

Свијет

Преминуо борац за људска права Џеси Џексон

3 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Градови и општине

Грађани пети дан траже утврђивање одговорности због трамвајске несреће

3 ч

0
Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: На путу Сарајево-Фоча прво се ради санација клизишта

3 ч

0

Више из рубрике

Laptop, Google, računar

Наука и технологија

Google поправио сигурносну "рупу" на Андроиду

4 ч

0
ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

Наука и технологија

ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

6 ч

0
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Наука и технологија

Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

7 ч

0
Симулатор за опоравак од можданог удара: Користи виртуелну стварност и вјештачку интелигенцију

Наука и технологија

Симулатор за опоравак од можданог удара: Користи виртуелну стварност и вјештачку интелигенцију

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner