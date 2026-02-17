Стевановић: На путу Сарајево-Фоча прво се ради санација клизишта

Извор:
СРНА
17.02.2026
12:40
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да се на путном правцу Сарајево-Фоча прво ради санација клизишта, затим санација стубова моста, а да је за саобраћај проходан алтернативни путни правац.
Стевановић је навео да је овај пут морао бити затворен, јер је постојала опасност да дође до урушавања моста.
"Ради се санација моста, предузете су све мјере шта треба и мора да се учини и данас су људи по веома лошем времену на терену и раде", рекао је Стевановић у Народној скупштини Републике Српске.
Он је додао да је очекивао да овај путни правац буде пуштен у нормалан саобраћај за 45 дана, а да, упркос падавинама, очекује да се то деси брзо.
Одговарајући на тврдње народног посланика Небојше Вукановића, Стевановић је рекао да путни правац Фоча-Гацко није затворен и да су се јутрос због снијега на овом путу била попријечила два камиона који су имали љетне гуме.
