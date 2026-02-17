Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао

Извор:
Телеграф
17.02.2026
12:31
Припадници полиције трагају за возачем таксија који је у недјељу, у улици Господара Вучића, изазвао инцидент у којем је повријеђен радник ЈКП „Градска чистоћа“ З. М. (20).
Инцидент се догодио док је млади радник обављао своје редовне радне задатке. Према незваничним информацијама, таксиста је аутомобилом налетио на З. М. и ударио га у предјелу ноге. Међутим, умјесто да се заустави и пружи помоћ, услиједио је још бруталнији сценарио.
„Након контакта возилом, возач је изашао напоље и вербално напао радника. У једном тренутку је потегао и нож на њега“, наводи извор близак истрази.
Осумњичени таксиста је побјегао са лица мјеста непосредно прије него што је патрола полиције стигла на адресу. Повријеђени младић је хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му љекари констатовали телесне повреде и указали неопходну помоћ.
Полиција интензивно ради на идентификацији НН лица и утврђивању свих околности овог напада, а очекује се да ће снимци са надзорних камера у улици Господара Вучића помоћи у лоцирању насилника, преноси Телеграф.
