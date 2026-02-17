Logo
Large banner

Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао

Извор:

Телеграф

17.02.2026

12:31

Коментари:

0
Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао
Фото: Pexels

Припадници полиције трагају за возачем таксија који је у недјељу, у улици Господара Вучића, изазвао инцидент у којем је повријеђен радник ЈКП „Градска чистоћа“ З. М. (20).

Инцидент се догодио док је млади радник обављао своје редовне радне задатке. Према незваничним информацијама, таксиста је аутомобилом налетио на З. М. и ударио га у предјелу ноге. Међутим, умјесто да се заустави и пружи помоћ, услиједио је још бруталнији сценарио.

Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић поново избачен са сједнице НСРС

„Након контакта возилом, возач је изашао напоље и вербално напао радника. У једном тренутку је потегао и нож на њега“, наводи извор близак истрази.

Бјекство прије доласка полиције

Осумњичени таксиста је побјегао са лица мјеста непосредно прије него што је патрола полиције стигла на адресу. Повријеђени младић је хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му љекари констатовали телесне повреде и указали неопходну помоћ.

Полиција интензивно ради на идентификацији НН лица и утврђивању свих околности овог напада, а очекује се да ће снимци са надзорних камера у улици Господара Вучића помоћи у лоцирању насилника, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

taksista

napad

udario pješaka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Вукановић поново избачен са сједнице НСРС

4 ч

14
Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

Здравље

Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

4 ч

0
Популарни напитак може да смањи ризик од деменције

Здравље

Популарни напитак може да смањи ризик од деменције

4 ч

0
Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања

Бања Лука

Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања

4 ч

0

Више из рубрике

Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Хроника

Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

4 ч

0
Илустрација

Хроника

Ухапшен због сумње да је оштетио послодавца за преко 350.000 КМ

4 ч

0
Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

Хроника

Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак

5 ч

0
Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

Хроника

Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner