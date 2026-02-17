Logo
Ухапшен због сумње да је оштетио послодавца за преко 350.000 КМ

СРНА

17.02.2026

11:43

Илустрација
Фото: АТВ

Мушкарац из Грачанице чији су иницијали И.Х. /31/ ухапшен је због сумње да је правно лице са подручја тог града у којем је био запослен оштетио за 351.346 КМ, саопштено је данас из Управе полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Тузланског кантона.

Ухапшени И.Х. је након криминалистичке обраде предат у надлежност тузланског Кантоналног тужилаштва на даље поступање.

Синиша Каран

Република Српска

Данас полагање заклетве предсједника Републике Српске

Постоји сумња да И.Х. од јануара 2024. до јануара 2025. године починио кривично дјело проневјера у служби, о чему је тузланском Кантоналном тужилаштву раније достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу са доказима.

