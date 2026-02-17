Ухапшен због сумње да је оштетио послодавца за преко 350.000 КМ

Извор:
Мушкарац из Грачанице чији су иницијали И.Х. /31/ ухапшен је због сумње да је правно лице са подручја тог града у којем је био запослен оштетио за 351.346 КМ, саопштено је данас из Управе полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Тузланског кантона.
Ухапшени И.Х. је након криминалистичке обраде предат у надлежност тузланског Кантоналног тужилаштва на даље поступање.
Постоји сумња да И.Х. од јануара 2024. до јануара 2025. године починио кривично дјело проневјера у служби, о чему је тузланском Кантоналном тужилаштву раније достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу са доказима.
