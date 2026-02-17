Logo
Будимир са начелником Вишеграда о сарадњи полиције и локалне заједнице

СРНА

17.02.2026

11:40

Будимир са начелником Вишеграда о сарадњи полиције и локалне заједнице
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и начелник општине Вишеград Младен Ђуревић разговарали су данас о могућностима заједничких пројеката који би допринијели већој безбједности, нарочито у вријеме одржавања већих манифестација и туристичке сезоне у овом дијелу Републике Срспке.

На састанку у Бањалуци разговарано је о значају сарадње полиције и локалне заједнице, те су разматране могућности унапређења техничке опремљености, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Саговорници су оцијенили да је задовољавајуће стање безбједности на подручју Вишеграда и сагласили се да ће континуирана сарадња допринијети подизању укупног нивоа безбједности.

Жељко Будимир

Višegrad

