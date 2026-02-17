Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке

Извор:
Ljepota&Zdravlje
17.02.2026
11:37
Коментари:0
Откријте зашто ваша коса зими губи сјај и волумен. Дерматолози откривају честу грешку коју многе жене праве и како је исправити за здраву, блиставу косу чак и у хладним мјесецима.
Зима је ту, а с њом и сухи зрак, вјетар и гријани простори који без милости исушују вашу косу. Ако примјећујете да ваша коса губи сјај, дјелује беживотно или се ломи брже него обично, нисте саме. Дерматолози упозоравају да већина нас у овом периоду ненамјерно прави једну кључну грешку која квари косу – али добра вијест је да је рјешење једноставно. Дерматолози кажу да је проблем неправилна хидратација и пречесто прање косе.
Зима може бити неумољива према вашој коси и огроман је изазов за лијепу фризуру. Док се ви трудите да останете елегантне и стилизоване, ваша коса можда шаље СОС сигнале – беживотна је, суха и склона пуцању. Дерматолози истичу да је најчешћа грешка коју правимо у овом периоду занемаривање хидратације косе. Сазнајте која грешка проузрокује беживотне праменове и како дерматолози савјетују да јој вратите сјај.
Иако је хигијена важна, зими многе жене погрешно мисле да чешће прање помаже у борби против масноће или неугодних мириса косе.
Дерматологиња др Ана Петровић објашњава: “Топла вода и шампони с јаким сурфактантима могу уклонити природна уља с власишта, остављајући косу сухом и ломљивом. Оптимално је прати косу два до три пута седмично и бирати шампоне обогаћене уљима или хијалуронском киселином.”
Хидратантне маске и уља су зимски муст-хаве. „Маске за косу и серуми богати липидима обнављају заштитни слој власи и враћају природан сјај,“ савјетује др Петровић.
Посебно су препоручљива уља попут аргановог, јојобиног или маслиновог која се могу користити и на врховима косе између прања.
Капа није само модни додатак. Сухи зрак гријања и хладни вјетар могу направити хаос на коси. Дерматолози препоручују ношење свилених или памучних шалова око врата и кориштење благо заштитних спрејева прије изласка ван.
Пегле, фигара и сушила додатно исушују косу. Ако већ користите топлинске алате, обавезно прије наношења примијените термопротективни спреј и ограничите стилизовање на неколико пута седмично.
Беживотна коса зими није неизбјежна – кључ је у њези која враћа влагу, штити и обнавља. Прилагодите рутину, посветите се маскама и уљима, и ваша коса ће поново заблистати. Као што дерматолози наглашавају, зима није вријеме за драстичне експерименте, већ за љубав и пажњу према власишту и сваком праменчићу.
