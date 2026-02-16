Трендови љепоте који одбијају мушкарце: 11 ствари које им се не допадају

16.02.2026
10:38
Коментари:0
Женски трендови љепоте мијењају се из године у годину, али не и расправе о томе да ли су заиста потребни.
Док жене улажу огромне количине времена и новца у свој изглед, многи мушкарци признају да их поједини популарни трендови заправо одбијају, а ево и који.
Природно танке или дебеле обрве могу бити лијепе без икаквог захвата. Али жене их чупају, цртају, тетовирају и, у најновијем тренду, надограђују трансплантацијама.
Најбенигнији, али најраширенији тренд и зато најиритантнији. Ријеч је о дугој коси која се прво исправи, а затим увије уз помоћ пегле, фигара или фена.
Примјер трендова који "не раде ништа, али коштају много". Колаген се не може апсорбовати кроз кожу, тако да маске наводно само хидрирају површину, што можете постићи и обичном водом.
Иако је ботокс наводно постао суптилнији, филери су експлодирали. Уста изгледају натечено, пренадувано и очигледно вјештачки, често намјерно.
Маскара, да. Метар дугачке лажне трепавице, не.
Посебно на већ напумпаним уснама, резултат изгледа лоше, размазано и претјерано. Црвени руж изгледа добро само на фотографији, у стварном животу готово никада.
Некад је рутина шминкања била једноставна. Данас контурисање захтјева читав арсенал тубица и палета. На некима изгледа добро, али они који се контуришу у возу у 7 ујутро често претерују.
Бљештаво бијели, савршено једнаки зуби који изгледају као да припадају лутки.
Лијепо налакирани нокти могу бити привлачни, док су дискретни.
Најнеодређенија, али најискренија тачка. Не ради се о парфему, већ о интензивном, хемијском мирису који настаје накупљањем производа, примјер, пудер, спреј, фиксатор, гелови, креме.
Некад су то биле груди, данас су задњице. Тренд је увезен из САД-а, наводно инспирисан Кардашијановима и музичком сценом.
(Супержена)
