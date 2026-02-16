Logo
Large banner

Трендови љепоте који одбијају мушкарце: 11 ствари које им се не допадају

16.02.2026

10:38

Коментари:

0
Moda žena djevojka
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Женски трендови љепоте мијењају се из године у годину, али не и расправе о томе да ли су заиста потребни.

Док жене улажу огромне количине времена и новца у свој изглед, многи мушкарци признају да их поједини популарни трендови заправо одбијају, а ево и који.

1. Превише уређене обрве

Природно танке или дебеле обрве могу бити лијепе без икаквог захвата. Али жене их чупају, цртају, тетовирају и, у најновијем тренду, надограђују трансплантацијама.

2. Фенирана таласаста коса

Најбенигнији, али најраширенији тренд и зато најиритантнији. Ријеч је о дугој коси која се прво исправи, а затим увије уз помоћ пегле, фигара или фена.

3. Колагенске маске

Примјер трендова који "не раде ништа, али коштају много". Колаген се не може апсорбовати кроз кожу, тако да маске наводно само хидрирају површину, што можете постићи и обичном водом.

4. Филери за усне

Иако је ботокс наводно постао суптилнији, филери су експлодирали. Уста изгледају натечено, пренадувано и очигледно вјештачки, често намјерно.

Тренер вријеђао одбојкашице

Остали спортови

Тренер Партизана срамно вријеђао младе одбојкашице

5. Вјештачке трепавице

Маскара, да. Метар дугачке лажне трепавице, не.

6. Претјерано наношење ружа

Посебно на већ напумпаним уснама, резултат изгледа лоше, размазано и претјерано. Црвени руж изгледа добро само на фотографији, у стварном животу готово никада.

7. Контурисање и/или шљокице

Некад је рутина шминкања била једноставна. Данас контурисање захтјева читав арсенал тубица и палета. На некима изгледа добро, али они који се контуришу у возу у 7 ујутро често претерују.

8. "Турски зуби"

Бљештаво бијели, савршено једнаки зуби који изгледају као да припадају лутки.

9. Гел нокти

Лијепо налакирани нокти могу бити привлачни, док су дискретни.

10. Мирис

Најнеодређенија, али најискренија тачка. Не ради се о парфему, већ о интензивном, хемијском мирису који настаје накупљањем производа, примјер, пудер, спреј, фиксатор, гелови, креме.

11. "Бут лифтови"

Некад су то биле груди, данас су задњице. Тренд је увезен из САД-а, наводно инспирисан Кардашијановима и музичком сценом.

(Супержена)

Подијели:

Тагови :

muškarci

trend

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Како да шминка траје дуже на лицу?

Стил

Како да шминка траје дуже на лицу?

1 д

0
Фарба за косу

Стил

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

3 д

0
Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

Стил

Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

5 д

0
Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

Стил

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

6 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner