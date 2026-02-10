Logo
Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

задовољна

10.02.2026

18:56

Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне
Фото: Unsplash

У свијету маникира стално се појављују нови стилови који привлаче пажњу и инспиришу љубитељке маникира широм свијета.

Посебно су популарни они који комбинују суптилну софистицираност и занимљиве визуелне ефекте, па нокти изгледају и елегантно и упечатљиво.

Један од најтраженијих трендова посљедњих мјесеци су нокти познати као „ицед цоффее гласс“, односно маникура инспирисана стакленом чашом пуном ледене кафе.

Спајају топлу палету смеђих тонова с прозирним гел слојевима и магнетним ефектима, стварајући визуелни покрет налик течности у чаши, преноси Задовољна.хр. Поступак израде укључује наношење прозирног смеђег гела у нијансама латте, карамеле или ицед цоффее, један до два танка слоја за оптималну прозирност, те додавање магнетног гела.

Завршни детаљ чине танке уздигнуте вертикалне линије, повучене дебелим прозирним надлаком, које подсјећају на ребрасте чаше и додатно наглашавају тродимензионални изглед.

Резултат су нокти који дјелују елегантно и луксузно, а истовремено довољно неутрално да се лако комбинују са свакодневним стилом.

