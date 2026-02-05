Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан

Извор:
Б92
05.02.2026
09:50
Коментари:0
Нема веће фрустрације него када омиљени парфем испари с коже већ након неколико сати. Срећом, уз неколико једноставних трикова можете знатно продужити његову постојаност и уживати у мирису током цијелог дана.
Мирис није само додатак, већ продужетак карактера – оставља траг, буди емоције и појачава утисак који остављате. Дуготрајност парфема не зависи од количине коју нанесете, већ од правилне припреме коже и начина наношења.
Фудбал
Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?
Стручњаци истичу да је хидратација основа. Сува кожа брзо „упија“ мирисне молекуле, па се чини као да парфем нестаје. С друге стране, нахрањена и хидратизирана кожа боље задржава мирис и омогућава му да се постепено развија.
Најбоље вријеме за наношење парфема је одмах након туширања, док је кожа још топла и благо влажна.
Да бисте додатно „закључали“ мирис, прије прскања парфема нанесите танак слој неутралног балзама или вазелина на пулсне тачке. Тако се ствара заштитна баријера која успорава испаравање.
Градови и општине
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан
Пулсне тачке (зглобови, врат, иза ушију) идеалне су јер топлина тијела помаже ширењу мириса. Још боље резултате дају мање очигледна мјеста: унутрашња страна лактова, иза кољена и глежњеви. Пошто се мирис „пење“ према горе, наношење на ниже дијелове тијела може продужити његов траг.
Коса такође добро задржава мирис, али парфем не треба директно прскати због алкохола. Боље је лагано попрскати четку за косу и потом проћи кроз праменове.
Једна од најгорих навика је трљање зглобова након наношења парфема. Трење разбија горње ноте и мијења композицију мириса, скраћујући му трајање. Парфем треба пустити да се природно осуши.
Економија
Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују
„Лајеринг“ (слојевито наношење) – кориштење гела за туширање и лосиона из исте мирисне линије – ствара базу која дуже траје. Ако немате исте производе, послужиће и лосион без мириса.
Такође, важно је знати разлику између ЕДТ и ЕДП: Еау де Тоилетте обично траје 3 до 5 сати, док Еау де Парфум може трајати и до 8 сати. Мириси с базним нотама дрвета, мошуса, јантара или ваниле природно су постојанији од лаганих цитрусних и цвјетних.
Парфемима највише штете свјетлост, топлота и влага, па купатило није добро мјесто за чување. Најбоље их је држати у оригиналној кутији, на тамном и хладном мјесту, како би задржали квалитет.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму