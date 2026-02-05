Logo
Large banner

Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан

Извор:

Б92

05.02.2026

09:50

Коментари:

0
Златна правила због којих ће вам парфем мирисати цијели дан
Фото: Pixabay

Нема веће фрустрације него када омиљени парфем испари с коже већ након неколико сати. Срећом, уз неколико једноставних трикова можете знатно продужити његову постојаност и уживати у мирису током цијелог дана.

Мирис није само додатак, већ продужетак карактера – оставља траг, буди емоције и појачава утисак који остављате. Дуготрајност парфема не зависи од количине коју нанесете, већ од правилне припреме коже и начина наношења.

ФК Партизан

Фудбал

Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Хидратација је кључ

Стручњаци истичу да је хидратација основа. Сува кожа брзо „упија“ мирисне молекуле, па се чини као да парфем нестаје. С друге стране, нахрањена и хидратизирана кожа боље задржава мирис и омогућава му да се постепено развија.

Најбоље вријеме за наношење парфема је одмах након туширања, док је кожа још топла и благо влажна.

Трик с вазелином

Да бисте додатно „закључали“ мирис, прије прскања парфема нанесите танак слој неутралног балзама или вазелина на пулсне тачке. Тако се ствара заштитна баријера која успорава испаравање.

градјани

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Гдје наносити парфем

Пулсне тачке (зглобови, врат, иза ушију) идеалне су јер топлина тијела помаже ширењу мириса. Још боље резултате дају мање очигледна мјеста: унутрашња страна лактова, иза кољена и глежњеви. Пошто се мирис „пење“ према горе, наношење на ниже дијелове тијела може продужити његов траг.

Коса такође добро задржава мирис, али парфем не треба директно прскати због алкохола. Боље је лагано попрскати четку за косу и потом проћи кроз праменове.

Не трљајте зглобове

Једна од најгорих навика је трљање зглобова након наношења парфема. Трење разбија горње ноте и мијења композицију мириса, скраћујући му трајање. Парфем треба пустити да се природно осуши.

ključevi

Економија

Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују

Слојевито наношење и избор концентрације

„Лајеринг“ (слојевито наношење) – кориштење гела за туширање и лосиона из исте мирисне линије – ствара базу која дуже траје. Ако немате исте производе, послужиће и лосион без мириса.

Такође, важно је знати разлику између ЕДТ и ЕДП: Еау де Тоилетте обично траје 3 до 5 сати, док Еау де Парфум може трајати и до 8 сати. Мириси с базним нотама дрвета, мошуса, јантара или ваниле природно су постојанији од лаганих цитрусних и цвјетних.

Правилно чување парфема

Парфемима највише штете свјетлост, топлота и влага, па купатило није добро мјесто за чување. Најбоље их је држати у оригиналној кутији, на тамном и хладном мјесту, како би задржали квалитет.

Подијели:

Тагови:

parfem

miris

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ауто након саобраћајне несреће

Друштво

Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској

5 ч

0
Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

Свијет

Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

5 ч

0
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

Кошарка

Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

5 ч

0
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Друштво

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

5 ч

0

Више из рубрике

Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити

Стил

Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити

1 д

0
Женске торбе

Стил

Торбе са познатим принтом вратиле су се у моду и популарније су него икад

3 д

0
Мушкарац са гел лаком на ноктима

Стил

Мушкарац ставио вјештачке нокте, па се покајао

1 седм

0
Црвени руж је довољан да изгледате дотјерано

Стил

Црвени руж је довољан да изгледате дотјерано

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner