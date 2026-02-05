Logo
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

05.02.2026

09:31

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја
Невен Бороја и његов син Матеј (13) данас, 5. фебруара, кренули су ка Африци да освоје врх Килиманџара.

Они ће свој пут до врха ове планине посветити Сергеју Ступару.

"Ако Бог да и све прође како треба, Матеј ће бити најмлађа особа из БиХ и региона која се попела на тај врх. Они су свој пут одлучили да посвете нашем Сегију и ја сам Душици, Невеновој супрузи, уручила ову заставу са хуманитарним бројем за Сергеја коју ће њих двојица да носе са собом и да је донесу на сам врх Килиманџара и да на тај начин помогну у нашој борби", написала је Свјетлана Беднаш, Сергејева мајка.

"Ја и Сеги вам желимо сретан и безбједан успон, да све прође као треба и да за 10-так дана видимо Сегијеву заставу на врху Килиманџара", истакла је она.

Подсјећамо, поново је активан хуманитарни број 1414 за Сергеја Ступара.

Сергеј Ступар

Afrika

