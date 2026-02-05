Logo
Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

Храна за бебе
Због присутности токсина цереулида, с полица се повлачи храна за бебе.

Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ) саопштила је у сриједу да је Државни инспекторат опозвао производ Нестл беба супреме Пре 800 грама због утврђене присутности токсина цереулида.

Ријеч је о производу с ЕАН ознаком 7613287226631, шарже 51460742Ф1, с роком трајања "најбоље употријебити до 05.2027.", произвођача Нестле Њемачка ГмбХ.

Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.

Повлачи се из продаје у трговинама Мулер, који је на интернетским страницама објавио детаље опозива и позвао купце да производ не користе те га врате у трговину, преноси Дневник.хр.

