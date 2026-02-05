Logo
Млади све више оболијевају од рака: Доктор упозорава на ове наизглед безазлене симптоме

Индекс

05.02.2026

08:57

Фото: Unsplash

Дијагноза рака је све чешћа међу особама млађим од 50 година, а љекари упозоравају да се рани знаци болести у том добу често занемарују.

Млађи људи симптоме неријетко приписују стресу, лошој исхрани или начину живота, због чега одлажу одлазак код љекара. Онколог-радиотерапеут др Јири Кубеш упозорио је да такво понашање може довести до касне дијагнозе и негативних исхода лијечења и позвао млађе особе да обрате више пажње на сигнале које им тијело шаље.

Полиција Црна Гора

Регион

Ухапшен осумњичени за паљење аутомобила свештенику СПЦ

Посебно је важно обратити пажњу на трајне промјене у раду цријева, необјашњив губитак тјелесне масе, стални умор који се не побољшава одмором, квржице или отоке који не нестају, честе главобоље или неуролошке промјене, као и неуобичајена крварења или бол који не пролази.

Др Кубеш наглашава да су управо такви симптоми кључни показатељи које не треба олако одбацити:

"Кључне су трајне промјене. Упорни дигестивни проблеми, необјашњив губитак тежине, необичне квржице, промјене у раду цријева или умор који се не поправља никада не смеју да се игноришу — чак ни у двадесетим или тридесетим годинама."

otkaz pexels отказ

Економија

Још једна њемачка компанија дијели: Без посла остаје 230 радника

Рано реаговање спашава животе

Подаци организације Цанцер Ресеарцх УК показују да је стопа оболијевања од рака међу особама узраста од 25 до 49 година порасла за 24 одсто између 1995. и 2019. године, иако се девет од десет случајева и даље дијагностикује код особа старијих од 50 година.

Већи проблем за млађе, према ријечима стручњака, представља одлагање дијагнозе због игнорисања симптома.

"Циљ је подизање свијести, а не изазивање страха. Ризик од рака више није ограничен само на старије генерације и људи то морају да препознају". истакао је лекар.

Рано откривање рака може значајно утицати на успјешност лијечења и његов интензитет, што је нарочито важно за млађе особе које имају дуг животни вијек пред собом. Медицински директор Прашног центра за протонску терапију поручио је:

"Ако вам нешто дјелује погрешно и не пролази, провјерите. Бити проактиван није претјерана реакција. Рано реаговање спашава животе."

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Можемо помоћи у рјешавању тензија

Др Кубеш додаје да научници још увијек истражују разлоге пораста броја дијагноза код млађих особа, али као могуће факторе наводи сједилачки начин живота, лошу исхрану, гојазност, загађење животне средине, пушење и конзумацију алкохола.

