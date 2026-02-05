Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Аутор:Стеван Лулић
05.02.2026
10:12
Коментари:0
Полиција у Источном Сарајеву трага за особом, или више њих, која је је запалила аутомобил у Источној Илиџи.
Како је саопштено из ПУ Источно Сарајево, аутомобил форд запаљен је јуче.
"Полицијској станици пријављено је да је на возилу марке форд, приватног власништва разбијено задње стакло и да из унутрашњости возила избија дим. Извршеним увиђајем од стране полицијских службеника у присуству судског вјештака констатовано је да је дошло до паљења задњег дијела возила чија је унутрашњост усљед пожара оштећена", кажу у полицији.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
20 ч0
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму