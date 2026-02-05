Logo
Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Аутор:

Стеван Лулић

05.02.2026

10:12

Запаљен форд, полиција трага за пироманима
Фото: АТВ

Полиција у Источном Сарајеву трага за особом, или више њих, која је је запалила аутомобил у Источној Илиџи.

Како је саопштено из ПУ Источно Сарајево, аутомобил форд запаљен је јуче.

"Полицијској станици пријављено је да је на возилу марке форд, приватног власништва разбијено задње стакло и да из унутрашњости возила избија дим. Извршеним увиђајем од стране полицијских службеника у присуству судског вјештака констатовано је да је дошло до паљења задњег дијела возила чија је унутрашњост усљед пожара оштећена", кажу у полицији.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

