Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

Извор:
АТВ
04.02.2026
18:39
Бијељинска полиција открила је већу количину конопље, али им је током претреса приступио С.Л. и предочио им Рјешење којим му се одобрава узгој индијске конопље из априла 2022. године.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима Полицијске управе Бијељина извршили су јуче претрес једне локације на подручју Бијељине и том приликом су пронашли пронашли већу количину биљне материје, а том приликом пронађено је више радних машина и других предмета за која постоји сумња да потичу из извршења кривичног дјела", саопштено је из полиције.
Током претреса у мјесту Бродац, полицијским службеницима је приступило лице С.Л. из Бијељине које је истима изјавило да се ради о индустријској конопљи коју је он узгајао на наведеној локацији, те је истима предочио Рјешење којим му се одобрава узгој индијске конопље из априла 2022. године.
"Имајући у виду наведене околности, полицијски службеници су о свему наведеном обавијестили Окружно јавно тужилаштво Бијељина под чијим надзором су се изводиле оперативне мјере и радње, те је наложено предузимање даљих мјера и радњи у циљу утврђивања свих чињеница", саопштено је из полиције.
Лице С.Л. је изјавило да су пронађене радне машине и дрвни сортименти нађени на наведеној локацији без припадајуће документације такође његово власништво, те да наведену локацију користи дужи низ година, јер стварни власник исте никада није ушао у њен посјед.
Имајући у виду наведене предмете који су пронађени на локацији, полицијски службеници су о догађају обавијестили и шумарску инспекцију која је изашла на лице мјеста.
