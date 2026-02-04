Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

Извор:
Телеграф
04.02.2026
18:07
Свега два дана су остала до почетка Зимских олимпијских игара у Кортини и Милану, а на најважнијем планетарном такмичењу Србија ће имати укупно три представника. У питању су Ања Илић, Алекса Томовић и Милош Милосављевић.
За разлику од неких других земаља у региону, попут Словеније и Хрватске, зимски спортови у Србији нису толико заступљени на професионалном нивоу, па је и сам одлазак на ЗОИ огроман успјех и подстрек за даљи рад.
Један од оних који би могао да буде примјер свима, не само љубитељима спорта и другим спортистима, је управо Милош Милосављевић, који је прије два дана напунио 31 годину. Он је познат по томе што је у више спортова врло квалитетан и представља Србију на више фронтова.
Милош је дипломирани професор физичког васпитања, а осим нордијског скијања, бави се и атлетиком. Представљао је земљу на међународном нивоу у млађим селекцијама, а чак три пута је био и државни шампион.
Његова примарна дисциплина у атлетици је 3.000 метара стипл, а 2018. и 2022. године у Крушевцу је долазио до титула на Првенству Србије. Попео се на златно постоље и 2020. на 5.000 метара.
- Представљање Србије на ЗОИ је остварење дјечачког сна. То је можда и најпоноснији моменат у мојој спортској каријери, сада када сам дио тима ОКС – рекао је Милош Милосављевић пред наступ у Кортини и Милану.
Милош тренутно није активан атлетичар, али се бави спортом и ван зимске сезоне. Тако је активан у мало познатом спорту на овим просторима под називом "roller ski", у ком је на Свјетском првенству 2024. био међу тридесет најбољих на свијету. Прије неколико мјесеци је на Свјетском купу у Риму био и 12.
"Roller ski" су справе које опонашају класично нордијско скијање, али се користе ван снијега. Мали ски са точкићима омогућавају скијашима да одржавају технику и кондицију током љетњих мјесеци. Постоје верзије за класични и скијашки стил, па тренинг може да прати цијелу сезону.
Милош Милосављевић истиче да су му Новак Ђоковић, Душан Мандић, Ивана Шпановић и Богдан Богдановић, наши велики шампиони, велика инспирација, а ми овом мајстору желимо пуно успјеха на ЗОИ!
