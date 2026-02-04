Logo
Large banner

Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање

Извор:

Телеграф

04.02.2026

18:07

Коментари:

0
Професор физичког представља Србију на ЗОИ: Био шампион државе у атлетици, сад је ред на скијање
Фото: Инстаграм / mil_mayor22

Свега два дана су остала до почетка Зимских олимпијских игара у Кортини и Милану, а на најважнијем планетарном такмичењу Србија ће имати укупно три представника. У питању су Ања Илић, Алекса Томовић и Милош Милосављевић.

За разлику од неких других земаља у региону, попут Словеније и Хрватске, зимски спортови у Србији нису толико заступљени на професионалном нивоу, па је и сам одлазак на ЗОИ огроман успјех и подстрек за даљи рад.

Један од оних који би могао да буде примјер свима, не само љубитељима спорта и другим спортистима, је управо Милош Милосављевић, који је прије два дана напунио 31 годину. Он је познат по томе што је у више спортова врло квалитетан и представља Србију на више фронтова.

Милош је дипломирани професор физичког васпитања, а осим нордијског скијања, бави се и атлетиком. Представљао је земљу на међународном нивоу у млађим селекцијама, а чак три пута је био и државни шампион.

Његова примарна дисциплина у атлетици је 3.000 метара стипл, а 2018. и 2022. године у Крушевцу је долазио до титула на Првенству Србије. Попео се на златно постоље и 2020. на 5.000 метара.

- Представљање Србије на ЗОИ је остварење дјечачког сна. То је можда и најпоноснији моменат у мојој спортској каријери, сада када сам дио тима ОКС – рекао је Милош Милосављевић пред наступ у Кортини и Милану.

Милош тренутно није активан атлетичар, али се бави спортом и ван зимске сезоне. Тако је активан у мало познатом спорту на овим просторима под називом "roller ski", у ком је на Свјетском првенству 2024. био међу тридесет најбољих на свијету. Прије неколико мјесеци је на Свјетском купу у Риму био и 12.

"Roller ski" су справе које опонашају класично нордијско скијање, али се користе ван снијега. Мали ски са точкићима омогућавају скијашима да одржавају технику и кондицију током љетњих мјесеци. Постоје верзије за класични и скијашки стил, па тренинг може да прати цијелу сезону.

Милош Милосављевић истиче да су му Новак Ђоковић, Душан Мандић, Ивана Шпановић и Богдан Богдановић, наши велики шампиони, велика инспирација, а ми овом мајстору желимо пуно успјеха на ЗОИ!

Подијели:

Тагови:

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

Остали спортови

Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

2 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

2 ч

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympic games

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?

2 ч

1
zimske olimpijske igre 2026. Winter olympic games 2026

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде

2 ч

0

Више из рубрике

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Олимпијске игре 2026. "Спуст Линдзи Вон у Кортини велики ризик"

2 ч

0
Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

Остали спортови

Ко је Ања Илић, дјевојка која представља Србију на Зимским олимпијским играма? Већ исписала историју

2 ч

0
zimske olimpijske igre 2026. winter olympic games

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Спортска забава, али колико кошта?

2 ч

1
zimske olimpijske igre 2026. Winter olympic games 2026

Остали спортови

Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner