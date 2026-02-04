Logo
Зимске олимпијске игре 2026: Највеће звијезде

04.02.2026

17:21

zimske olimpijske igre 2026. Winter olympic games 2026
Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno

Око 2.900 спортиста из више од 90 земаља такмичиће се на леду и снијегу на Зимским олимпијским играма 2026. године, чији је домаћин Италија, тачније Милано.

Највеће свјетске звијезде зимских спортова бориће се за 116 златних медаља на сјеверу Италије од петка, 6. фебруара, а очекују се узбуђења, драма и спектакуларни наступи, преноси Би-Би-Си њуз на српском.

Од земаља бивше Југославије, Словенија је традиционално најуспјешнија, јер су скијашки спортови у тој земљи начин живота. На Зимским олимпијским играма у Италији Словенију ће представљати укупно 37 спортисткиња и спортиста у шест дисциплина, а највише се очекује од Домена Превца, тренутно најбољег скакача на скијама на свијету.

Хрватска је друга најбројнија олимпијска репрезентација међу земљама бивше Југославије. Имаће 14 спортиста у четири дисциплине, а главна узданица је Зринка Љутић у алпском скијању.

Јута Лердам

Остали спортови

Једна од најљепших спортисткиња стигла на Зимске олимпијске игре

Босну и Херцеговину представљаће пет спортиста: алпски скијаши Елведина Музаферија, Марко Шљивић и Есма Алић, као и нордијски скијаши Страхиња Ерић и Теодора Далипара.

Олимпијски тим Сјеверне Македоније чине четири спортиста: Јана Атанасовска (алпско скијање), Виктор Петков (алпско скијање), Ставре Јада (нордијско скијање) и Ана Цветановска (нордијско скијање).

Елведина Музаферија

Друштво

Ко представља БиХ на Зимским олимпијским играма?

Србија, која нема изражену традицију у зимским спортовима, имаће троје представника: Ању Илић и Милоша Милосављевића у нордијском скијању, те Милоша Томовића у алпском скијању.

Црну Гору ће представљати Бранислав Пековић у алпском скијању и Александар Грбовић у нордијском скијању.

Косово, чију независност Србија не признаје, имаће такође двоје представника, обоје у алпском скијању: Кијану Криезију и Дрина Кокаја.

Свечано отварање и музичке звијезде

Зимске олимпијске игре, 25. по реду, званично ће почети свечаном церемонијом отварања на стадиону Сан Сиро у Милану, а биће затворене традиционалним паљењем Олимпијског пламена – једног у Милану и једног у Кортини д’Ампецо.

Отварање ЗОИ Милан

Остали спортови

Ово су критеријуми за наступ на Зимским олимпијским играма

Америчка поп пјевачица Мараја Кери и италијански оперски пјевач Андреа Бочели потврђени су као извођачи, а организатори најављују и могућа изненађења.

Звијезде Игара

Линдзи Вон (алпско скијање)

Америчка ветерана, стара 41 годину, нада се новој олимпијској медаљи упркос тешкој повреди непосредно пред Игре. Само неколико дана прије трке у спусту у Кортини д’Ампецо, објавила је да је покидала предњи укрштени лигамент лијевог кољена, али остаје одлучна да наступи на својим петим Олимпијским играма.

Микаела Шифрин (алпско скијање)

Најуспјешнија алпска скијашица свих времена наступиће на својим четвртим Олимпијским играма. Послије разочарања у Пекингу 2022. године, Шифрин у Италији види нову прилику за историју.

Максим Наумов (умјетничко клизање)

Амерички клизач дебитује на Олимпијским играма након трагедије у којој су му родитељи погинули у авионској несрећи. Његови родитељи, Вадим Наумов и Јевгенија Шишкова, били су свјетски шампиони у клизању парова.

Емили Хароп (ски-алпинизам)

На Играма у Италији биће уведен нови спорт – ски-алпинизам. Францускиња Емили Хароп једна је од главних фавориткиња за злато, након доминантних наступа у Свјетском купу.

Јута Лердам (брзо клизање)

Холандска брзоклизачица такмичиће се у тркама на 500 и 1.000 метара, након што је у Пекингу освојила сребро.

Финли Мелвил Ајвс (слободно скијање)

Деветнаестогодишњи Новозеланђанин једна је од нових звијезда фристајл скијања и актуелни свјетски шампион у хафпајпу.

Ајлин Гу (слободно скијање)

Кинеска олимпијска шампионка, манекенка и студенткиња квантне физике на Универзитету Станфорд, поново ће бити у центру пажње.

Повратак НХЛ играча

По први пут од Зимских олимпијских игара у Сочију 2014. године, Национална хокејашка лига (НХЛ) дозволила је својим играчима наступ на Олимпијским играма, што би могло значајно утицати на борбу за медаље.

Домен Превц – словеначка нада

У ски-скоковима се очекује жестока борба, а Домен Превц тренутно доминира у појединачној конкуренцији. Актуелни је свјетски рекордер, освајач Новогодишње турнеје и Малога кристалног глобуса.

прве зимске олимпијске игре

Остали спортови

Прве Зимске олимпијске игре: Женама само једна дисциплина, фалило снијега

Он и његова сестра Ника Превц биће словеначки барјактари на церемонији отварања. Током ове сезоне заједно су остварили 24 побједе у Свјетском купу, што их чини најјачим словеначким адутима за олимпијске медаље.

