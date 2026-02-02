Logo
Ко представља БиХ на Зимским олимпијским играма?

ko predstavlja bih na zimskim olimpijskim igrama 2026 Елведина Музаферија
Зимске олимпијске игре Милано–Кортина 2026, које ће бити одржане од 6. до 22. фебруара 2026. године, приближавају се великим корацима. Такмичења ће бити распоређена на више локација у сјеверној Италији, укључујући урбани Милано и чувену планинску дестинацију Кортину д’Ампецо.

Представници Босне и Херцеговине

Међу такмичарима из цијелог свијета, Босну и Херцеговину ће представљати пет спортиста: алпски скијаши Елведина Музаферија, Марко Шљивић и Есма Алић, те нордијски скијаши Страхиња Ерић и Теодора Далипара.

Отварање ЗОИ Милан

Остали спортови

Ово су критеријуми за наступ на Зимским олимпијским играма

Најбољи бх. санкаш Мирза Николајев неће наступити на Играма у Италији, јер је Међународни олимпијски комитет (МОК) одлучио да умјесто њега позове Кинеза Бао Џењуа, који је имао седам мјеста лошији пласман од Николајева. МОК је овакву одлуку донио како би репрезентација Кине имала екипу у тимском такмичењу.

Делегација БиХ и свечаност отварања

Представљање бх. тима за Зимске олимпијске игре биће одржано у сриједу наредне седмице. У Италију ће, осим пет спортиста, путовати и пет тренера, као и сервисер и масер. Још није одређено ко ће на церемонији отварања носити заставу Босне и Херцеговине.

Јединствен концепт домаћинства

зимске олимпијске игре ЗОИ

Друштво

"ЗОИ у Сарајеву најодвратније – агент KGB је заташкао..."

Ове Олимпијске игре ће први пут у историји имати заједничке домаћине — два града, Милано и Кортину д’Ампецо, што представља спој урбане елеганције и спектакуларног амбијента Доломита. Кортина је већ била домаћин Зимских олимпијских игара 1956. године.

Такмичарске дисциплине и програм

У Кортини ће се одржати бројне дисциплине, укључујући женско алпско скијање, карлинг, боб, скелетон и санкање. Остали спортови биће одржани у другим зимским центрима широм Италије, а, на разочарање многих, ово ће бити посљедњи пут да се на Олимпијским играма одржава нордијска комбинација, која од 2030. године више неће бити дио олимпијског програма.

На Играма ће бити додијељено више од 100 медаља у 16 спортова, укључујући и олимпијски деби скијашког планинарења (ски-моунтајниринг). Очекује се учешће око 2.900 спортиста из цијелог свијета.

Свечаности и организација

Церемонија отварања планирана је на престижном стадиону Сан Сиро у Милану, гдје ће бити слављени и спорт и италијанска култура. Организатори Зимских олимпијских игара најавили су да располажу техничким капацитетима за израду сњежне подлоге, те да постоје резервни планови у случају неповољних временских услова. Истичу и да ће убудуће бити важно да се борилишта налазе на већим надморским висинама.

Олимпијска бакља и штафета пламена

Међу носиоцима олимпијске бакље налазе се истакнута имена италијанског спорта и културе. Штафета олимпијског пламена званично је кренула 6. децембра из Рима, док је церемонија паљења пламена, у складу с олимпијским обичајима, одржана 26. новембра у грчкој Олимпији.

Током 63 дана штафете, олимпијски пламен ће кроз руке укупно 10.001 носиоца проћи цијелу Италију. Рута ће обухватити све дијелове земље, укључујући и познате историјске и културне локације као што су Сијена, Помпеја и језеро Комо.

Пламен ће 26. јануара проћи кроз Кортину д’Ампецо, а 6. фебруара стићи у Милано, гдје ће на стадиону Сан Сиро бити уприличена свечана церемонија отварања Зимских олимпијских игара 2026.

