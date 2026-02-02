Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

Аутор:Бранка Дакић
Љубитељи зиме и зимских спортова и ове сезоне уживају у свим чарима Јахорине. Одлично уређене ски стазе, свјеж ваздух, добра услуга, гостопримство, велнес садржаји – оно је што из године у годину привлачи домаће, али и све већи број страних туриста. Међу њима су искусни скијаши, али и они који тек уче вјештине овог спорта.
„Први пут и први дан. Са мојим унукама смо дошли, па смо обишли да видимо шта има на планини, па да их упишемо да уче скијање. Баш фино изгледа“,
„Супер је. И за дјецу има садржаја, и за нас одрасле. Малецка нам има двије и по године и она је већ стала на скије. Одлично. Храна одлично, гостопримство одлично и цијене, наравно“,
„Долазимо из Славоније, из Осијека. Други пут смо овдје, прелијепо нам је. Зато смо се и вратили“, неки су од коментара грађана.
У Олимпијском центру задовољни сезоном. Сваке године, како кажу, унапређују садржај, па нису изненађени чињеницом да је туриста све више. Долазe из свих крајева, па чак и из Турске. Могу се похвалити стазама од око 60 километара, а у плану су и нова улагања.
„Ми увијек планирамо нешто ново. Ја сам прошле недјеље био у Италији са представницима највеће свјетске компаније за освјежавање и ту планирамо сљедеће године да урадимо комплетну планину, да покријемо системом вјештачког осњежавања и да будемо послије Кизбила први ски центра у Европи гдје ће радити скијање, без обзира да ли пао снијег или не. То је оно што планирамо за наредну годину“, каже Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра Јахорина.
Добра вијест је и да у Олимпијском центру планирају снизити цијене свих услуга, како би уживање на планини било приступачно свима. Зимска сезона на овој олимпијској планини још траје, али и током прољећа и љета она има својих чари и бројних садржајa у којима се,свакако, може уживати.
