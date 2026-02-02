Транспарент током дочека рукометаша разљутио масу и Томпсона

Извор:
Неколико хиљада људи дочекало је рукометаше Хрватске који су на недавном Европском првенству освојили бронзану медаљу.
Али, мрљу на славље бацило је присуство нео-усташког пјевача Марка Перковића Томпсона.
Музичар, чије наступе прате усташке пјесме, пароле, покличи и кореографија, ни овог пута "није разочарао".
Дочек рукометаша у Загребу очекиван: Усташке заставе и Томпсон
На Тргу Бана Јосипа Јелачића биле су видљиве заставе из НДХ (Независна држава Хрватска), заставе ХОС-а (Хрватске одбрамбене снаге), пароле "За дом спремни"...
Али, усташки пир ипак није нешто што су прихватили сви. На једној од зграда која гледа на трг освануо је транспарент због кога Перковићу сасвим сигурно није добро, а разљутио је окупљене.
"Уједињени против фашизма", писало је на пароли.
Zagreb nepokoreni grad! — Tomislav Horvat (@TomislavHorva20) February 2, 2026
Za vrijeme nastupa Thompsona na "dočeku" rukometaša na obližnjoj zgradi osvanuo je transparent "Ujedinjeni protiv fašizma".
Desnica nikad nije osvojila vlast u Zagrebu. I neće! Jedino što im preostaju jesu ovakvi očajnički nacionalistički maskenbali. pic.twitter.com/tvD8pOpYnr
Организација догађаја протекла је у контроверзном тону због учешћа Марка Перковића Томпсона.
Рукометаши су ултимативно тражили да им Томпсон пјева на дочеку, што је град Загреб одбио. Хрватски рукометни савез је стога отказао дочек, али је преокрет настао у понедјељак ујутру.
У цијелу причу се умијешала Влада Хрватске, која је објавила да преузима дочек и да ће на тргу бити и Томпсон.
Одлуку Владе критиковао је хрватски предсједник Зоран Милановић.
Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела
Да однос рукометаша према Томпсону није случајност, подсећа ситуација са Европског првенства, када су у свлачионици запјевали песму "Бјели голубови", која завршава усташким покличем "За дом спремни".
(Курир)
