Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

Извор:

Танјуг

02.02.2026

16:53

Коментари:

2
Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела
Фото: Tanjug/Hina/Damir Senčar

Предсједник Зоран Милановић поручио је данас да је одлука о дочеку хрватских рукометаша у организацији Владе на загребачком Тргу бана Јелачића неуставан, незаконит и пиратски акт за чије доношење нема баш никакве правне основе.

"Из тог неуставног и незаконитог поступања Владе Хрватске произашла је и незаконита примјена полицијске силе против комуналних служби Града Загреба које су спријечене у обављању својих законом јасно прописаних овлашћења", написао је Милановић на Фејсбуку.

Милановић истиче да је Влада Хрватске овим спровела свјесну деструкцију уставног поретка уз претходно измишљање правне основе за своје поступање и поступање Полиције.

"Такво поступање Владе Хрватске заправо је отимање државе и бескрупулозно изазивање подјела међу хрватским људима. За то је одговоран предсједник ХДЗ-а Андреј Пленковић" написао је Милановић.

Хрватска Влада је на данашњој телефонској сједници одлучила да преузме организацију дочека рукометне репрезентације, уз пјесме Марка Перковића Томпсон, једног од највећих промотера усташтва, а чији наступ је на јавним површинама у својој надлежности забранила градска власт крајем прошле године.

Градоначелник Загреба Томислав Томашевић је рекао данас да Влада није тражила дозволу за организацију скупа, као да то и није у њеној надлежности.

Коментари (2)
