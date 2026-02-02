Експлозија у Хрватској, петоро повријеђених

02.02.2026
16:49
Пет повријеђених радника превезено је у болницу у Вировитици након експлозије у погону фирме "Дравацел" у овом граду.
Из Полицијске управе вировитичко-подравске наводе да су на мјесто догађаја, а ријеч је о бившој “Виро” фабрици шећера, упућени полицијски службеници.
Градоначелник Вировитице Ивица Кирин рекао је за медије да је у погону дошло до експлозије, при чему је неколико радника лакше, а неколико теже повријеђено.
Он каже да ниједан од повријеђених није у животној опасности, те да је ријеч о опекотинама.
Кирин наводи да је ријеч о експлозији на једној од машина, не о пожару.
У току је полицијски увиђај који би требао расвијетлити узроке инцидента.
