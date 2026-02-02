Logo
Large banner

Експлозија у Хрватској, петоро повријеђених

02.02.2026

16:49

Коментари:

0
Експлозија у Хрватској, петоро повријеђених
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Пет повријеђених радника превезено је у болницу у Вировитици након експлозије у погону фирме "Дравацел" у овом граду.

Из Полицијске управе вировитичко-подравске наводе да су на мјесто догађаја, а ријеч је о бившој “Виро” фабрици шећера, упућени полицијски службеници.

Градоначелник Вировитице Ивица Кирин рекао је за медије да је у погону дошло до експлозије, при чему је неколико радника лакше, а неколико теже повријеђено.

Дарко Сенић

Хроника

Ово је херој који је спријечио масакр: Погинуо спасавајући дјецу убице

Он каже да ниједан од повријеђених није у животној опасности, те да је ријеч о опекотинама.

Кирин наводи да је ријеч о експлозији на једној од машина, не о пожару.

У току је полицијски увиђај који би требао расвијетлити узроке инцидента.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Експлозија

radnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Адин Личина у Јувентусу

Фудбал

Адин Личина у Јувентусу

2 ч

0
Ђани Инфантино

Фудбал

Инфантино: Забранити да ФИФА уводи санкције из политичких разлога

2 ч

0
Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

Сцена

Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

2 ч

1
Ухапшен син норвешке принцезе

Свијет

Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

3 ч

0

Више из рубрике

Дојаве о 30 бомби у Загребу и језива пријетња градоначелнику: "Нећеш дочекати јутро"

Регион

Дојаве о 30 бомби у Загребу и језива пријетња градоначелнику: "Нећеш дочекати јутро"

5 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

5 ч

0
Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Регион

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

6 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Ипак дочек рукометаша уз Томпсона - хрватска Влада преузела организацију

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner