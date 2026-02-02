Logo
Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

Извор:

Телеграф

02.02.2026

16:40

Коментари:

1
Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика
Фото: Youtube/ screenshot

Водитељка Јована Јеремић је била уцењивана лажним фотографијама на којима је обнажена.

Њен сарадник Алекса Марковић сада је открио да се водитељка нашла на мети уцјењивача који су од ње хтјели да изнуде 20.000 евра.

Живко Бакић

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

"Када смо били у Врњачкој бањи, нас двоје смо сједили на базену и ћаскамо. Јовани је тада стигла порука на Инстаграму и то она која нестаје. Она се давно сликала у Црној Гори у купаћем, а они су од тих фотографија вјештачком интелигенцијом намонтирали као да је гола. Једино се по три прста којима је држала купаћи могло примијетити да је фотографија монтирана - испричао је Алекса и открио да су непознати уцењивачи од Јоване желели да изнуде 20.000 евра.

Јована Јеремић је потврдила његове ријечи, а затим признала да је и сама била шокирана колико су њене лажне наге фотографије било вјерно направљене.

Јована Јеремић

Сцена

Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

"Имам фотографију из Црне Горе како сједим на степеницама у купаћем, а они су све скинули и изгледам као да сам потпуно гола. Направили су ми груди, имам груди да пожелиш на тој фотки. Најинтересантније је да су они перфектно направили женски орган, само мали број оних који су видјели знају... До те мјере вјештачка интелигенција то добро ради да је стварно тако и уживо. Да нису била та три прста којим сам држала купаћи, која нису могли да избришу, ја не знам како бих се опрала, то би им прошло - била је запањена Јована.

(Телеграф)

Коментари (1)
