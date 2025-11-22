Сви и даље брује о скандалу у емисији Јоване Јеремић

Извор:
Јована Јеремић је у свом Јутарњем програму средином марта мјесеца угостила Војислава Шешеља.
Како је навела на свом Инстаграм профилу, ово је био први сусрет са Војиславом након три године поново.
Сједила је прекопута политичара, у розе панталонама и чипканој мајици, а разговарали су о актуелним темама.
Овог пута њихов разговор је протекао без икаквих чарки, а Јована је све вријеме истицала да је Пинк најгледанија телевизија и да скоро није имала толики шер, односно гледаност.
Јована Јеремић и Шешељ су се прије три године нашли у клинчу у дебати баш на телевизији Пинк, у емисији "Хит Твит".
"Ајде, мало ћути док ја говорим. Ја ћутим док ти причаш", рекао јој је Шешељ.
"Само кажем да се не слажем, немој да ме ућуткујеш", одбранила се Јеремићка.
"Нема смисла да ми стално упадаш у ријеч", одбрусио је Шешељ.
