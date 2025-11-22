Преминула чувена мисица: ''Борила се као лавица''

Извор:
Наташа Козлан , раније позната као Наташа Абрам, прва Мисс Словеније, преминула је у 50. години, објавио је водитељ Изток Гартнер на Фејсбуку.
Према њеним јавним објавама, неко вријеме се борила са раком.
Наташа Козлан је побиједила на такмичењу 1992. године, када је имала свега 17 година.
- Наташа није била само прва Мисс Словеније, била је једно од оних лица која људи не заборављају јер је своју љепоту носила с невјероватном скромношћу. Била је симбол времена када смо вјеровали да се у овој земљи може створити нешто ново, чисто и љепше. Истовремено, била је жена која је, далеко од камера и рефлектора, живјела тихим, топлим и срдачним животом, с изванредном способношћу да подигне друге, чак и када је и сама падала - написао је Изток Гартнер, додајући да се чак и када јој је дијагностикован рак „борила као лавица“.
Наташа Козлан Абрам је такође била мајка двоје дјеце.
Позната словеначка глумица се такође борила с болешћу. И она је јавно говорила о томе.
Како је написала њена пријатељица: "Током свих ових дугих година борбе против болести, остала си борац. Била сам толико поносна на тебе. Ниси одустала, живјела си за своју дјецу, која су била у најосјетљивијим годинама, и борила си се да побиједиш све ове подмукле болести које су ти одузимале снагу. Прва Мисс Словеније са срцем великим као свемир."
Наташа Абрам је такође била прва Мисс Словеније која је отишла на свјетско такмичење, у Јужној Африци. Побједница из 1991. године, Теја Скарза, није присуствовала због компликација на аеродрому, пише словеначки портал дело.си.
