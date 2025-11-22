Реља Поповић подигао Секу Алексић

22.11.2025
Прави шоу направили су пјевачица Сека Алексић и Реља Поповић у музичком такмичењу IDJ Show Pepsi.
Наиме Реља је подигао Секу у ваздух, а њих двоје заједно с Наташом Беквалац праснули су у смијех.
"Гдје ћеш ме ухватити? Нисам ја за балет, ја сам ти Босанка", рекла је Сека.
Видеоснимак има готово 5.000 лајкова.
"Овај дечко је као анђео"; "Мислила сам да нашу Секу не може нико да подигне, жена је јака"; "Мени милина да вас гледам"; „Сека је show ту, мајке ми", редао се низ коментара испод објаве на Фејсбуку.
Иначе, Сека Алексић је поријеклом из Зворника, а већ дуги низ година живи у Србији.
