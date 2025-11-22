Logo

Реља Поповић подигао Секу Алексић

22.11.2025

15:25

Коментари:

0
Реља Поповић подигао Секу Алексић
Фото: Printscreen

Прави шоу направили су пјевачица Сека Алексић и Реља Поповић у музичком такмичењу IDJ Show Pepsi.

Наиме Реља је подигао Секу у ваздух, а њих двоје заједно с Наташом Беквалац праснули су у смијех.

"Гд‌је ћеш ме ухватити? Нисам ја за балет, ја сам ти Босанка", рекла је Сека.

Видеоснимак има готово 5.000 лајкова.

"Овај дечко је као анђео"; "Мислила сам да нашу Секу не може нико да подигне, жена је јака"; "Мени милина да вас гледам"; „Сека је show ту, мајке ми", редао се низ коментара испод објаве на Фејсбуку.

Иначе, Сека Алексић је поријеклом из Зворника, а већ дуги низ година живи у Србији.

Подијели:

Тагови:

Сека Алексић

Relja Popović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Приведен Аца Лукас, полиција му прекинула наступ: ''Ајде, пуштајте човјека''

Сцена

Приведен Аца Лукас, полиција му прекинула наступ: ''Ајде, пуштајте човјека''

6 ч

0
Преминула италијанска пјевачица

Сцена

Преминула италијанска пјевачица

10 ч

0
Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Сцена

Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

1 д

0
"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила

Сцена

"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner