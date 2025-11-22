Приведен Аца Лукас, полиција му прекинула наступ: ''Ајде, пуштајте човјека''

22.11.2025
13:00
Коментари:0
Аца Лукас синоћ је имао наступ у македонском граду Кавадарци, који је прекинут због интервенције полиције.
Како преносе македонски медији, очекивало да ће се пјевач вратити на сцену, али до тога није дошло.
Тим поводом огласила се и македонска полиција и открила да је наступ прекинут јер нису посједовали радну дозволу.
"Дана 22. новембра 2025. у 00.10 часова полицијски службеници из ОВР Кавадарци привели су А.В. (57) из Републике Србије. Приликом спровођења акцијске контроле у угоститељским објектима на подручју Кавадараца, од стране полицијских службеника из ОВР Кавадарци одјељење за криминалистичке послове прив ЦВР Велес, инспектора за странце из Регионалног центра за граничне послове "Југ" заједно са државним тржишним инспекторатом инспекцијом рада и Управом за јавне приходе, приликом извршене контроле у угоститељском објекту у Кавадарцима у којем је он наступао, утврђено је да је наступао без потребне дозволе. За учињени прекршај против њега је Основном суду Кавадарци поднијет захтјев за покретање прекршајног поступка, кажњиво по члани 217 став 1 тачка 2 закона о странцима. Полиција га је спровела у Основни суд Кавадарци у скраћеном поступку гдје му је изречена новчана казна", стоји у саопштењу, преноси Нова.
Тим поводом огласио се и његов менаџер Саша Мирковић.
Он је открио детаље немилог догађаја. Како наводи Саша Мирковић, спровођење овог поступка над Ацом Лукасом је изазвало гњев Лукасових фанова, који су у великом броју дошли да уживају у наступу музичке звијезде, пише Курир.
"Ајде, пуштајте човјека да иде кући, не глупирајте се. Највећу балканску звијезду ви приводите зато што је огрнуо македонску заставу. Остављате људе који су платили карте без наступа. Прекидате наступ, изигравате шерифе по Кавадарцима", истакао је Саша Мирковић, те наставио:
"Лукасу пуна подршка. Издржи, Ацо! Народ је уз тебе и не сикирај се. Љуби те твој брат. Идем да спавам, да сутра будем свежији", поручио је Саша Мирковић.
Фанови сматрају да је овакав поступак, потпуно срамотан, скандалозан и недостојан третмана према једној од највећих музичких звијезда региона, те су се окупили испред полицијске станице бијесни због хапшења певача.
Окупљени фанови све вријеме стоје испред зграде полиције, скандирају Лукасово име и гласно му пружају подршку. Поручују да неће отићи док се, како кажу, не исправи неправда која му је синоћ учињена.
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму